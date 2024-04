La suite Samsung Galaxy AI è basata sul modello Gemini Nano di Google e secondo un nuovo rapporto, Gemini Nano 2 sarà l’intelligenza artificiale della gamma Samsung Galaxy S25.

Nel frattempo è emerso che Xiaomi 15 potrebbe continuare a essere uno smartphone di fascia alta dal fattore di forma “tascabile”.

Gemini Nano 2 potrebbe potenziare l’IA di Samsung Galaxy S25

Secondo quanto riferito su X dall’informatore Nguyen Phi Hung, Google e Samsung collaboreranno nuovamente per la prossima gamma di smartphone di punta del produttore sudcoreano.

Visto il successo di Galaxy AI e la situazione attuale che vede l’intelligenza artificiale sempre più presente, è logico aspettarsi che Samsung migliorerà le funzionalità AI dei suoi prossimi flaghsip.

Gemini Nano è stato introdotto da Google solo pochi mesi fa, quindi non abbiamo idea della frequenza di rilascio di aggiornamenti del modello, ma la seconda generazione probabilmente verrà rilasciata all’inizio del prossimo anno con il lancio della serie Samsung Galaxy S25.

La serie Xiaomi 15 continuerebbe a essere compatta

Il noto leaker Digital Chat Station ha affermato su Weibo che la prossima serie di punta di Xiaomi, apparentemente Xiaomi 15 e 15 Pro, sarà animata dal SoC Snapdragon 8 Gen 4 ed entrerà nella fase successiva di test questo mese.

L’informatore ha inoltre affermato che la “strategia dual-size 1.5K/2K” è rimasta invariata, suggerendo uno smartphone di punta di dimensioni ragionevolmente compatte.

Il leaker afferma inoltre che Xiaomi 15 e 15 Pro saranno dotati di una fotocamera principale Omnivision da 50 MP simile a quella degli attuali flagship e aggiunge che i dispositivi utilizzeranno nuove batterie ad alta densità a base di silicio.

Digital Chat Station sembra suggerire che non è chiaro se Xiaomi adotterà una nuova fotocamera a periscopio e uno scanner di impronte digitali ad ultrasuoni.

Per quanto riguarda la finestra di lancio, il leaker aveva precedentemente affermato che la serie Xiaomi 15 entrerebbe in produzione di massa a settembre, suggerendo un lancio in Cina nel quarto trimestre del 2024, ma l’azienda in genere lancia i suoi smartphone di punta a livello globale al MWC a fine febbraio.