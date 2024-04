A novembre dello scorso anno vi avevamo riportato alcune informazioni riguardanti l’imminente arrivo di una delibera dell’AGCOM, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, volta a tutelare la sicurezza dei minori sul web; poco tempo dopo sono entrate in vigore le linee guida per il parental control sulle SIM dei minori alle quali gli operatori telefonici avrebbero dovuto adeguarsi.

Non tutti lo hanno fatto secondo le modalità e le tempistiche volute dall’AGCOM, tanto che l’ente sul finire del mese scorso ha diffidato Iliad, colpevole di non aver messo in atto tutte le misure necessarie; nelle ultime ore però, l’operatore ha deciso di correre ai ripari, fornendo agli utenti minorenni indicazioni sul da farsi, onde evitare il blocco del traffico dati sulle SIM.

Iliad e parental control, cosa fare per evitare il blocco del traffico dati sulle SIM intestate ai minori

Tutti gli operatori telefonici operanti in Italia devono seguire le nuove linee guida stabilite dalla delibera dell’AGCOM, il cui scopo è quello di tutelare maggiormente i minori intestatari di una SIM grazie all’introduzione del parental control automatico; da novembre dello scorso anno dunque tutte le SIM intestate ad un minore devono avere attivo uno dei cosiddetti Sistemi di Controllo Parentale (SCP), che l’operatore è tenuto a fornire in forma gratuita (sia per quel che concerne l’attivazione, la disattivazione, la configurazione o la fruizione stessa).

Iliad ha deciso di assolvere a questi obblighi utilizzando il servizio McAfee Safe Family che viene messo a disposizione dei clienti in forma gratuita grazie ad un apposito codice di attivazione (solitamente il servizio sarebbe altrimenti a pagamento), l’operatore ha provveduto in tempi brevi a quel che riguarda le nuove attivazioni di SIM intestate ai minori, per le quali l’attivazione è condizionata all’identificazione fisica del genitore o tutore legale del cliente minorenne presso un Iliad Store o un Iliad Space, con contestuale installazione dell’app McAfee Safe Family.

L’AGCOM ha però contestato all’operatore la mancata attivazione dei sistemi di parental control da parte di quasi tutti gli utenti minorenni già in possesso di una SIM a loro intestata, che avrebbero dovuto recarsi in autonomia presso i negozi dell’operatore per attivare l’app; ora Iliad è tenuta a completare le attività di attivazione dei sistemi di controllo parentale entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.

Di conseguenza l’operatore ha avviato una campagna informativa via SMS rivolta a tutti i clienti di rete mobile minorenni e intestatari di una SIM, che ancora non si sono adeguati alle normative sul parental control; con il messaggio che potete leggere poco sotto Iliad invita gli utenti in questione a recarsi presso un punto vendita fisico dell’operatore insieme ad un genitore o tutore legale, al fine di provvedere all’identificazione di quest’ultimo e completare l’attivazione del servizio di parental control, pena il blocco del traffico dati sulla SIM.

Ciao! In seguito alla pubblicazione della Delibera AGCOM per la protezione dei minori dai rischi del cyberspazio, tutti gli operatori sono tenuti a identificare il genitore/tutore legale dei propri utenti minorenni e a fornire strumenti gratuiti di Parental Control. Per non bloccare il traffico dati della tua SIM, entro il [data] il tuo genitore/tutore legale dovrà scaricare e attivare l’app McAfee® Safe Family e, assieme, dovrete recarvi nell’iliad Store o iliad Space più vicino per l’identificazione. Il servizio è totalmente gratuito: ti basterà scaricare il codice iliad che trovi in Area Personale (m.iliad.it/areapersonale). Trovi qui tutte le info: https://assistenza.iliad.it/privati/mobile/supporto/147. Comunicazione contrattuale. Info privacy: m.iliad.it/privacy.

Stando alle segnalazioni la scadenza riportata nell’SMS informativo varia da utente a utente, inoltre il messaggio non sarà unico, Iliad provvederà infatti all’invio di ulteriori comunicazioni prima della scadenza prevista; l’operatore infine ricorda agli utenti che per ottenere la licenza gratuita di McAfee Safe Family è necessario richiedere il codice promozionale dalla propria Area Personale Iliad.

Qualora l’utente minorenne non dovesse adeguarsi entro le tempistiche comunicate, non provvedendo all’attivazione del servizio di parental control, il traffico dati sulla SIM verrà bloccato e per ripristinare il corretto funzionamento sarà necessario recarsi in un punto vendita per espletare la procedura già citata.