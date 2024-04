Huawei dice ufficialmente addio alla serie P dei suoi smartphone e lo fa a partire dai prossimi modelli di punta: il futuro della gamma si chiama Huawei Pura e vedrà un nuovo inizio a partire da quattro modelli di smartphone. Andiamo a scoprire tutto quello che sappiamo e quanto ha dichiarato il produttore cinese.

Da oggi Huawei P diventa Huawei Pura: in arrivo la nuova gamma

L’iconica serie Huawei P è arrivata alla fine, anche se l’iniziale rimane la stessa: il produttore cinese ha annunciato ufficialmente su Weibo il pensionamento della gamma Huawei P in favore di Huawei Pura, un nome che riflette allo stesso tempo semplicità, eleganza e innovazione. Il focus di Huawei è rivolto al design e all’estetica, ma ovviamente anche allo stile originale, alle capacità fotografiche e all’innovazione.

Questo significa che la serie Huawei P60 è l’ultima della sua “stirpe”: i prossimi modelli in arrivo, come sostenuto anche dal solito Digital Chat Station, si chiameranno Huawei Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+ e Pura 70 Ultra. Quest’ultimo dovrebbe costituire il successore della Art Edition di Huawei P60 e potrebbe condividere gran parte della scheda tecnica con Huawei Pura 70 Pro+ offrendo qualche cambiamento a livello di design. Gli altri modelli dovrebbero distinguersi per quanto riguarda altri aspetti, come il comparto fotografico.

Il noto leaker si è spunto oltre, anticipando quelle che dovrebbero essere le configurazioni degli smartphone e i nomi delle colorazioni (traduzione dal cinese permettendo):

Huawei Pura 70 12-512 GB, colori Ice Blue, Feather Sand Black, Snow White e Sakura Rose Red

Huawei Pura 70 Pro 12-512 GB o 12 GB – 1 TB, colori Snowy White, Roland Purple e Feather Sand Black

Huawei Pura 70 Pro+ 16-512 GB o 16 GB – 1 TB, colori Light Woven Silver, String White, Phantom Black e Le Zhen Edition

Huawei Pura 70 Ultra 16 GB – 1 TB, colori Ceramic White e Ceramic Black

La conferma della continuazione numerica della serie viene data da Huawei stessa, che sempre su Weibo ha pubblicato un breve video teaser che mostra il nuovo brand Huawei Pura 70.

In ogni caso, riteniamo improbabile che l’intera nuova gamma possa essere rilasciata a livello globale, visti anche i precedenti. Sicuramente ne sapremo di più nelle prossime settimane, ma nel frattempo diteci la vostra: vi piace questa nuova nomenclatura Huawei Pura?

In copertina Huawei P60 Pro