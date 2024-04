Google prova a spingere le vendite degli smartphone della gamma Pixel in Italia sullo store ufficiale, ovvero il Google Store, aggiungendo il programma Trade-in, già presente ad esempio sulla declinazione statunitense dello store ma non disponibile nel Bel Paese finora.

Con questa mossa, il colosso di Mountain View pareggia altri grandi player del panorama Android (come Samsung e HONOR) e la rivale di sempre Apple, aziende che già da tempo offrono sui propri portali italiani un programma di Trade-in. Scopriamo tutti i dettagli di questo servizio.

Il Google Store italiano guadagna il programma Trade-in

Come anticipato in apertura, il Google Store italiano ha guadagnato il programma Trade-in, finora disponibile solo su altri mercati, consentendo ai potenziali acquirenti di dare in permuta il vecchio smartphone per potere godere di un credito “in rimborso” sull’acquisto di un nuovo Pixel.

Il servizio (facoltativo) è fornito dalla PCS Wireless NL Cooperatief UA, un’azienda olandese a cui Google si appoggia, pur fornendo direttamente il servizio di assistenza al programma di Trade-in. La fase preliminare del programma si svolge proprio nella fase di acquisto di un nuovo smartphone Made by Google.

Come funziona: Selezionare lo smartphone Pixel da acquistare

Sul Google Store basterà raggiungere la sezione dedicata agli smartphone Pixel, selezionare il modello che si vuole acquistare, configurando colore e spazio di archiviazione.

Sul Google Store basterà raggiungere la sezione dedicata agli smartphone Pixel, selezionare il modello che si vuole acquistare, configurando colore e spazio di archiviazione. Aggiungere le indicazioni sul dispositivo da dare in permuta

Dopo aver ricevuto una stima, basterà accettare termini e condizioni del programma di permuta ed effettuare un tap su “Aggiungi permuta” all’ordine tuo ordine e poi completare l’acquisto del nuovo smartphone Pixel. Preparare il vecchio dispositivo per la permuta

Alla ricezione del nuovo smartphone Pixel, l’utente dovrà ripristinare i dati di fabbrica del dispositivo da restituire per la permuta.

Alla ricezione del nuovo smartphone Pixel, l’utente dovrà ripristinare i dati di fabbrica del dispositivo da restituire per la permuta. Inviare per posta il tuo vecchio dispositivo gratuitamente

L’utente riceverà un kit prepagato per la permuta. Questo dovrà essere inviato a PCS Wireless entro 30 giorni; qualsiasi ritardo potrebbe modificare la stima del valore.

L’utente riceverà un kit prepagato per la permuta. Questo dovrà essere inviato a PCS Wireless entro 30 giorni; qualsiasi ritardo potrebbe modificare la stima del valore. Richiedere un rimborso

Al termine dell’ispezione del vecchio dispositivo, riceverai un’email che conferma il valore effettivo del dispositivo (PCS Wireless restituirà il dispositivo se il valore è inferiore al 75% della stima) per ottenere il credito in 2-5 giorni.

In generale, per accedere al programma sono previsti alcuni requisiti di idoneità: il programma vale per un solo dispositivo, la descrizione dello smartphone ceduto in permuta deve essere veritiera, l’utente deve accettare il valore stimato per il vecchio dispositivo (che dovrà essere pienamente funzionante e non contraffatto).

Alcuni esempi

Di seguito riportiamo alcuni esempi di come vengono stimati i valori della permuta per ciascuno dei cinque smartphone attualmente in vendita sul Google Store. In tutti i casi, come dispositivo da dare in permuta, viene selezionato (per par condicio) un iPhone 14 Pro di Apple con spazio di archiviazione da 256 GB.

Acquisto di Google Pixel 8 Pro (il listino parte da 1099 euro) – valore stimato della permuta: 575 euro (include un bonus di 110 euro aggiuntivo al valore regolare del dispositivo)

(include un bonus di 110 euro aggiuntivo al valore regolare del dispositivo) Acquisto di Google Pixel 8 (il listino parte da 799 euro) – valore stimato della permuta: 545 euro (include un bonus di 80 euro aggiuntivo al valore regolare del dispositivo)

(include un bonus di 80 euro aggiuntivo al valore regolare del dispositivo) Acquisto di Google Pixel 7 Pro (il listino parte da 729 euro) – valore stimato della permuta: 420 euro

Acquisto di Google Pixel 7 (il listino parte da 489 euro) – valore stimato della permuta: 420 euro

Acquisto di Google Pixel 7a (il listino parte da 509 euro) – valore stimato della permuta: 420 euro

Come avrete notato, il valore stimato per la permuta varia a seconda del Pixel che deciderete di acquistare, coi più recenti Pixel 8 che risultano più vantaggiosi in questa operazione. In conclusione, a questo link potete trovare tutti i termini e condizioni contrattuali previsti per il trade-in offerto da Google sul Google Store.