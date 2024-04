Buone notizie per il mercato smartphone che torna crescere nel corso del primo trimestre del 2024. Ottime notizie per il mondo Android che potrebbe vivere un 2024 molto positivo, registrando una crescita significativamente superiore a quella di iOS.

Questo è quanto rivelato dagli analisti di IDC che fotografano la situazione attuale del mercato e anticipano quello che potrebbe essere l’evoluzione del duopolio tra Android e iOS nel corso dei prossimi mesi.

A completare il quadro su quello che potrebbe essere il futuro del settore smartphone arriva, inoltre, un report di Counterpoint Research che conferma come, nel corso dei prossimi anni, gli smartphone con intelligenza artificiale generativa diventeranno un riferimento del mercato. Vediamo, punto per punto, le novità per il settore.

Samsung supera Apple e ritorna in testa al mercato smartphone

Secondo i dati di IDC, nel corso del primo trimestre del 2024, Samsung è riuscita a superare Apple, riconquistando la leadership del mercato smartphone anche se le spedizioni complessive sono in leggero calo, nonostante una crescita complessiva del mercato, che fa segnare 268 milioni di unità spedite con una crescita del +7,8%.

Samsung ha chiuso il primo trimestre dell’anno con 60,1 milioni di unità spedite e un market share del 20,8%. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, la casa coreana ha registrato 400 mila unità spedite in meno, con un calo dello 0,7% su base annua. Il dato è comunque sufficiente per battere Apple, ferma a 50,1 milioni di unità vendute, con un market share del 17,3% e un calo del 9,6% delle spedizioni. A pesare in negativo sui risultati della casa di Cupertino sarebbero soprattutto i risultati ottenuti in Cina.

Da segnalare anche un ottimo risultato per Xiaomi. La casa cinese, infatti, supera le connazionali conquistando il terzo posto con 40,8 milioni di unità spedite e una crescita del +33,8% rispetto ai dati raccolti nel corso del primo trimestre dello scorso anno. Rispetto al primo trimestre dello scorso anno, Xiaomi ha spedito oltre 10 milioni di unità in più.

Quarta posizione, invece per Transsion, l’azienda cinese che si concentra, in particolare, su mercati emergenti e con basso potere d’acquisto (il costruttore è il principale produttore di smartphone destinate all’Africa, ad esempio). Le vendite sono state di 28,5 milioni di unità con un incremento dell’84,9% rispetto ai dati dell’anno precedente. Il market share è ora del 9,9%.

L’ingresso nella Top 5 di Transsion porta all’uscita di Vivo. Al quinto posto, infatti, c’è OPPO (che include anche le vendite di OnePlus). La casa cinese ha totalizzato 25,2 milioni di unità nel corso del primo trimestre dell’anno registrando, però, un calo del -8,5%. Nella Top 5, quindi, solo Apple registra un risultato peggiore rispetto ad OPPO.

Gli “altri” produttori, invece, hanno raccolto 84,7 milioni di unità spedite con un miglioramento del +7,2% rispetto ai dati dell’anno precedente. Il calo di Apple e Samsung e l’aumento delle spedizioni degli altri produttori segna un passo verso una maggiore frammentazione per il mercato smartphone.

Android crescerà più di iOS

Secondo quanto rivelato alla CNN dall’analista Nabila Popal di IDC, nel corso del 2024 è prevista una crescita sostanziale di Android che dovrebbe registrare risultati migliori rispetto ad iOS, per via di spedizioni non straordinarie per gli iPhone. Secondo IDC, Android dovrebbe crescere “al doppio del ritmo di iOS”. Da notare, però, che non sono state fornite stime precise in merito all’evoluzione dei rapporti di forza tra i due sistemi operativi.

Gli smartphone AI conquisteranno il mercato

I dati di Counterpoint Research anticipano, inoltre, una sostanziale crescita per il mercato degli smartphone con AI generativa, che già oggi rappresenta una porzione considerevole del mercato. Secondo le stime, il settore rappresenterà l’11% del mercato nel corso del 2024 (anche grazie all’arrivo dei primi modelli Apple in grado di sfruttare l’AI generativa). Nel corso dei prossimi anni, però, la crescita sarà sostanziale. Nel 2027, infatti, sarà superata la base installata di un miliardo di dispositivo e il market share sarà del 43%, come evidenziato dal grafico qui di sotto.