Un nuovo report di Omdia conferma che il settore degli smartphone è in ripresa a livello globale e nel quarto trimestre del 2023 ha fatto registrare una crescita dell’8,6% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente.

Si tratta di un risultato molto positivo, soprattutto se si considera che la crisi economica globale è ancora in corso e che in molti mercati importanti è in aumento l’inflazione.

Apple torna in testa alla classifica e si lascia alle spalle Samsung

Nel quarto trimestre del 2023 le spedizioni complessive di smartphone hanno toccato quota 328 milioni di unità e spetta ad Apple il primo posto della classifica con ben 78,7 milioni di unità spedite (per un market share del 24% e una crecita del 6,% su base annua), seguita a distanza da Samsung (53,2 milioni di device spediti), con un market share del 16% e una perdita del -9% su base annua.

Al terzo posto troviamo quindi Xiaomi, che con 41,2 milioni di modelli spediti e un market share del 13% è cresciuta su base annua del 24,1%.

In sostanza, Samsung ha perso terreno nei confronti di entrambe le sue più dirette rivali e i risultati negativi dell’ultimo trimestre del 2023 influiscono in quella che è la situazione complessiva dell’anno appena concluso, nel quale spetta ad Apple il titolo di principale produttore mobile:

Ebbene sì, il colosso di Cupertino ha superato Samsung (232,6 milioni di unità spedite contro 225,3 milioni di modelli spediti da quest’ultima), conquistando così la vetta della classifica relativa al 2023, nella quale troviamo Xiaomi al terzo posto, OPPO al quarto e Transsion al quinto.

Le prospettive per il 2024 sono più che positive, in quanto le spedizioni globali di smartphone su base annua dovrebbero tornare a crescere, sebbene ci siano delle variabili che potrebbero rallentare la ripresa (come la perdurante crisi economica e la crescente domanda per i device usati o ricondizionati).

