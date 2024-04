WhatsApp sta lanciando un nuovo aggiornamento tramite Google Play Beta Program, portando così la versione dell’applicazione a 2.24.9.16. Inoltre, WhatsApp sta lavorando a un’innovativa funzione pensata per menzionare privatamente i contatti negli aggiornamenti di stato. Questa funzione sarà disponibile in un prossimo aggiornamento dell’app.

Quali sono le novità previste con il futuro aggiornamento di WhatsApp

In merito alla versione WhatsApp beta per Android 2.24.6.19, il sito WABetaInfo aveva annunciato che l’applicazione stava lavorando allo sviluppo di una nuova funzione tramite cui gli utenti avrebbero potuto menzionare alcuni contatti specifici nei propri aggiornamenti di stato. Inoltre, basandosi sempre sulle dichiarazioni di WABetaInfo, grazie all’ultimo aggiornamento di WhatsApp beta per Android 2.24.9.16 (disponibile su Google Play Store), WhatsApp sta lavorando allo sviluppo di una particolare funzione pensata per menzionare privatamente i contatti all’interno degli aggiornamenti di stato, oltre alla possibilità di silenziarli. Infatti, nel momento in cui un contatto verrà menzionato all’interno di un aggiornamento di stato, riceverà una notifica specifica per tale menzione.

Inoltre, verrà mantenuta la privacy dell’utente menzionato, dato che gli altri contatti non avranno la possibilità di visualizzare eventuali menzioni private. È anche importante puntualizzare che sarà possibile silenziare gli aggiornamenti di stato di un eventuale contatto, così da non ricevere più alcuna menzione dall’utente silenziato.

Perché viene mantenuta la privacy degli utenti

La possibilità di menzionare privatamente alcuni specifici contatti all’interno degli aggiornamenti di stato aumenterà molto probabilmente l’interazione degli utenti su WhatsApp. In questo modo, infatti, chiunque avrà la possibilità di coinvolgere direttamente alcuni specifici contatti grazie ai propri aggiornamenti condivisi. Gli utenti menzionati, quindi, nel momento in cui riceveranno le notifiche di menzione non potranno fare a meno di visualizzare l’aggiornamento in cui sono stati taggati.

La privacy dei contatti menzionati verrà tutelata dal fatto che solo gli utenti menzionati riceveranno una notifica. Inoltre, un’eventuale menzione di un particolare utente non apparirà all’interno dell’aggiornamento dello stato che tutti gli altri contatti potranno normalmente visualizzare.