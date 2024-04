I colossi del settore dei social media, come Meta, stanno spingendo sempre di più sull’acceleratore dell’innovazione, portando l’intelligenza artificiale direttamente nelle nostre conversazioni quotidiane. L’ultima novità? L’integrazione del chatbot IA di Meta nei direct message di Instagram. Andiamo a vedere insieme come funziona questa novità e quali sono le sue reali potenzialità.

Instagram permette di interagire con un chatbot basato su Meta AI, l’intelligenza artificiale proprietaria

Immaginate di aprire la vostra casella di posta su Instagram e trovare un nuovo “amico” pronto a chattare con voi. Non un amico qualunque, ma un chatbot alimentato dall’intelligenza artificiale, capace di rispondere alle vostre domande, darvi consigli e persino generare immagini su richiesta. Ebbene, questo scenario è già realtà per alcuni fortunati utenti, selezionati per testare in anteprima questa nuova funzionalità.

Meta, il gigante tecnologico proprietario di Instagram, Facebook e WhatsApp, non è nuovo a queste sperimentazioni. Nelle ultime settimane ha iniziato ad introdurre la propria versione di intelligenza artificiale, chiamata Meta AI, su Messenger e WhatsApp, ma ora sta compiendo un passo ulteriore, portandolo direttamente nel cuore di Instagram.

Essendo una funzione disponibile solo per alcuni utenti selezionati, ci troviamo ancora in una fase sperimentale e ci sono alcuni limiti. Ad esempio, quando si tratta di consigli specifici sui contenuti di Instagram, il chatbot sembra attingere a un database più generico, non strettamente legato alla piattaforma all’interno della quale è integrato. Questo suggerisce che, almeno per il momento (e non è detto che la situazione rimanga questa), Meta stia utilizzando un unico modello di base per tutte le proprie app. Ma le potenzialità sono enormi e il margine di miglioramento è ampio, quindi è lecito attendersi ulteriori novità nel corso delle prossime settimane.

Basta dare un’occhiata al menu delle azioni che il chatbot è in grado di eseguire per rendersi conto di quanto possa essere versatile e utile, nonostante si tratti di una delle prime versioni. Qui sotto trovate uno screenshot che vi permette di farvi un’idea sulle reali potenzialità di Meta AI integrate all’interno di Instagram.

Naturalmente ci si interroga sulle reali intenzioni di Meta nell’introdurre questa novità. Potrebbe essere un modo per aumentare il coinvolgimento degli utenti, offrendo loro un interlocutore sempre disponibile con cui interagire. O forse è solo il primo passo verso funzionalità IA ancora più avanzate e integrate nell’ecosistema di Instagram. Qualunque sia lo scopo ultimo, che al momento rimane un vero e proprio segreto, una cosa è certa: l’intelligenza artificiale sta bussando prepotentemente alle porte dei nostri social network preferiti. La prossima volta che aprirete Instagram, quindi, potreste trovare un nuovo amico ad attendervi nella vostra casella dei messaggi.