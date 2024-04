Instagram sta accogliendo un tris di piccole ma interessanti novità. Più in particolare il noto social annuncia l’arrivo dei Ritagli per la creazione di adesivi personalizzati e di un paio di cambiamenti per le Note: andiamo insieme a scoprire di che si tratta.

Le novità di Instagram, tra Ritagli per gli adesivi e cambiamenti per le Note

Iniziamo dai Ritagli, una nuova funzionalità in distribuzione su Instagram che vi abbiamo anticipato le scorse settimane: consente agli utenti di creare nuovi adesivi per pubblicare Storie e reel ancora più personalizzati e unici; permette di creare sticker personalizzati a partire dalle foto della galleria dello smartphone o dalle immagini idonee che si trovano su Instagram.

Come si creano questi adesivi? È piuttosto semplice: basta toccare l’apposita icona in alto durante la creazione di un reel o di una Storia, selezionare “Ritagli” e quindi una foto o un video con un soggetto ben definito; l’app va quindi a generare automaticamente un adesivo a partire dall’immagine scelta. Nel caso il risultato non sia soddisfacente al primo colpo, c’è la possibilità di selezionare il soggetto manualmente. L’adesivo ottenuto può essere utilizzato subito per reel e Storie oppure salvato per un uso futuro (per accedere agli sticker salvati basta toccare l’apposita icona).

Come detto, i Ritagli possono essere fatti anche su post pubblicati da altri, ma solo se la persona che ha condiviso la foto ha un account pubblico e ha abilitato le relative autorizzazioni. In questo caso, basta toccare i tre puntini in alto a destra nel post e selezionare “Crea un adesivo con ritaglio”. Instagram ci tiene a sottolineare che se il post da cui è stato ricavato l’adesivo viene cancellato, anche i contenuti che usano quel “ritaglio” vengono rimossi.

Le altre novità riguardano le Note di Instagram, introdotte in Italia all’inizio dello scorso anno e che consentono condividere i propri pensieri tramite brevi post da massimo 60 caratteri. Le Note risultavano visibili solamente nella sezione della messaggistica, ma inizieranno a comparire direttamente sull’immagine di profilo. La novità dovrebbe aumentare la visibilità di questa funzione e offrire agli utenti un nuovo posto dove interagire con gli aggiornamenti dei propri amici e contatti.

Instagram sta anche sperimentando dei “suggerimenti” per le Note per selezionare il proprio umore, che consentiranno agli utenti di condividere domande a cui gli amici potranno rispondere attraverso i loro aggiornamenti. Nei piani di Meta c’è la volontà di incoraggiare una maggiore interazione tra utenti, amici e follower. Questi suggerimenti verranno visualizzati nella pagina DM di un utente e mostreranno anche il numero di risposte ricevuto finora. Questi cambiamenti vengono dati come “disponibili a breve”.

Le novità descritte qui sopra dovrebbero essere legate a cambiamenti lato server, ma potete comunque verificare di disporre della più recente versione di Instagram per Android seguendo il badge qui in basso.