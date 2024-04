Chi acquista un dispositivo Samsung spesso non lo fa soltanto per la dotazione hardware o per il design che può vantare ma anche per il supporto software che il team di sviluppatori del colosso coreano è in grado di garantire e che si traduce in funzionalità esclusive e aggiornamenti rilasciati con costanza.

Proprio a tal proposito, nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di un nuovo update dell’applicazione Samsung Internet Browser con il quale viene migliorata una delle sue funzionalità più apprezzate: stiamo parlando della traduzione delle pagine Web.

Samsung Internet Browser si aggiorna per migliorare una funzione

Il sistema delle traduzioni delle pagine Web è una delle tante funzionalità del browser di Samsung molto amate dagli utenti, in quanto traduce in modo istantaneo la pagina da più lingue in quella preferita, semplificando la lettura dei contenuti.

Stando a quanto è possibile apprendere dal changelog ufficiale, con la nuova versione di Translator per Samsung Internet (si tratta della v. 2.012.111) migliorano le prestazioni, l’interfaccia e la stabilità delle traduzioni del browser, che nel complesso dovrebbero offrire un’esperienza più piacevole (anche per quanto riguarda la navigazione).

Ricordiamo che le funzionalità di traduzione di Samsung Internet Browser sono state di recente notevolmente potenziate con l’aggiornamento che ha portato l’interfaccia One UI 6.1 e il pacchetto Galaxy AI e gli utenti possono trovare la funzione di traduzione tramite il menu di assistenza alla navigazione, (che fornisce anche funzionalità aggiuntive, come un riassunto smart per le pagine Web visitate).

Se desiderate scaricare le varie versioni di Samsung Internet Browser per Android man mano che vengono rilasciate, potete fare affidamento su APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). L’applicazione può essere scaricata anche dal Google Play Store attraverso il seguente badge: