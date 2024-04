TIM ha da poco aggiornato la lista degli smartphone compatibili con il servizio Voce WiFi, la tecnologia dell’operatore che permette di effettuare chiamate telefoniche sotto rete WiFi. I nuovi smartphone inclusi nella lista includono i recenti Galaxy A35 5G e A55 5G di Samsung, ma anche altri dispositivi di Xiaomi, Realme e ZTE.

La tecnologia TIM Voce WiFi permette di trasferire una telefonata dalla rete cellulare ad una WiFi, utile soprattutto in zone dove la copertura non è eccellente e in cui è presente una connessione wireless. Il servizio di TIM consente di sfruttare il servizio sulle reti wireless di qualsiasi operatore, sia essa fissa o mobile.

La lista degli smartphone compatibili con il servizio, già molto fornita, si è aggiornata in queste ore con l’inclusione di Samsung Galaxy A35 5G, Samsung Galaxy A55 5G, Samsung Galaxy S24 e S24 Ultra Enterprise Edition e altri dispositivi di altri produttori, come Xiaomi Redmi A3, Realme C67 e ZTE Nubia Flip.

La lista completa degli smartphone compatibili con TIM Voce WiFi

A detta di TIM, l’elenco è in costante aggiornamento e verrà rinfoltito di nuovi nomi man mano che i vari produttori rilascino il relativo aggiornamento software. Va da sé quindi che per utilizzare il servizio Voce WiFi occorre avere lo smartphone aggiornato all’ultima versione disponibile di Android e abilitare la relativa opzione nelle impostazioni di sistema.

Una volta che il proprio dispositivo risulta compatibile con il servizio, TIM invierà un SMS agli utenti per informarli della possibilità di effettuare chiamate sotto la rete WiFi in maniera del tutto gratuita. Qui di seguito, l’elenco aggiornato al 9 aprile 2024 di tutti gli smartphone compatibili con TIM Voce WiFi:

Apple Watch 4;

Apple Watch 5;

Apple Watch 6;

Apple Watch 7;

Apple Watch 8;

Apple Watch 9;

Apple Watch SE;

Apple Watch SE (2a generazione);

Apple Watch Ultra;

Apple Watch Ultra 2;

iPhone 11;

iPhone 11 Pro;

iPhone 11 Pro Max;

iPhone 12;

iPhone 12 Mini;

iPhone 12 Pro;

iPhone 12 Pro Max;

iPhone 13;

iPhone 13 Mini;

iPhone 13 Pro;

iPhone 13 Pro Max;

iPhone 14;

iPhone 14 Plus;

iPhone 14 Pro;

iPhone 14 Pro Max;

iPhone 15;

iPhone 15 Plus;

iPhone 15 Pro;

iPhone 15 Pro Max;

iPhone SE 2020;

iPhone SE 2022;

iPhone Xr;

iPhone Xs;

iPhone Xs Max;

CAT S75;

Honor 50 5G;

Honor 50 Lite;

Honor 90;

Honor Magic 5 Lite 5G;

Honor Magic 6 Lite 5G;

Honor X7

Honor X7A;

Honor X;

Huawei Mate 50 Pro;

Huawei Nova 9;

Motorola EDGE 30;

Motorola Edge 30 Neo 5G;

Motorola Edge 40;

Motorola Moto E13;

Motorola Moto G13;

Motorola Moto G14;

Motorola Moto G24;

Motorola Moto G53 5G;

Motorola G54 5G;

Motorola G84 5G;

Motorola Moto G62 5G;

Motorola Moto G82 5G;

Motorola Razr 40 Ultra;

Motorola Thinkphone;

Nokia G22;

Oppo A78 5G;

Oppo A17;

Oppo A79 5G;

Oppo Reno 10 5G;

Oppo Reno 8 Pro 5G;

Realme C55;

Realme C67;

Realme 11 5G;

Samsung Galaxy A02S;

Samsung Galaxy A03;

Samsung Galaxy A03S;

Samsung Galaxy A04S;

Samsung Galaxy A04F;

Samsung Galaxy A05S;

Samsung Galaxy A12;

Samsung Galaxy A13;

Samsung Galaxy A13 5G;

Samsung Galaxy A14;

Samsung Galaxy A14 5G;

Samsung Galaxy A22;

Samsung Galaxy A23 5G;

Samsung Galaxy A25 5G;

Samsung Galaxy A32;

Samsung Galaxy A32 5G;

Samsung Galaxy A33-5G;

Samsung Galaxy A34 5G;

Samsung Galaxy A35 5G;

Samsung Galaxy A41;

Samsung Galaxy A52;

Samsung Galaxy A52 5G;

Samsung Galaxy A52s 5G;

Samsung Galaxy A53 5G;

Samsung Galaxy A54 5G;

Samsung Galaxy A55 5G;

Samsung Galaxy A71;

Samsung Galaxy A72;

Samsung Galaxy M12;

Samsung Galaxy M22;

Samsung Galaxy M32;

Samsung Galaxy M23 5G;

Samsung Galaxy M53 5G;

Samsung Galaxy Note 10;

Samsung Galaxy Note 10 Lite;

Samsung Galaxy Note 10 Plus;

Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G;

Samsung Galaxy Note 20;

Samsung Galaxy Note 20 5G;

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G;

Samsung Galaxy S10 Lite;

Samsung Galaxy S20;

Samsung Galaxy S20 Plus;

Samsung Galaxy S20 5G;

Samsung Galaxy S20 FE;

Samsung Galaxy S20 FE 5G;

Samsung Galaxy S20 Plus 5G;

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G;

Samsung Galaxy S21;

Samsung Galaxy S21 5G;

Samsung Galaxy S21 Plus;

Samsung Galaxy S21 Plus 5G;

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G;

Samsung Galaxy S21 FE;

Samsung Galaxy S21 FE (new);

Samsung Galaxy S21 FE 5G;

Samsung Galaxy S22;

Samsung Galaxy S22 5G;

Samsung Galaxy S22 Plus;

Samsung Galaxy S22 Plus 5G;

Samsung Galaxy S22 Ultra;

Samsung Galaxy S23;

Samsung Galaxy S23 Plus;

Samsung Galaxy S23 Ultra;

Samsung Galaxy S23 FE;

Samsung Galaxy S24;

Samsung Galaxy S24 – Enterprise Edition;

Samsung Galaxy S24 Ultra;

Samsung Galaxy S24 Ultra – Enterprise Edition;

Samsung Galaxy S24+;

Samsung Galaxy TAB S8 5G;

Samsung Galaxy TAB S8+ 5G;

Samsung Galaxy Tab Active4 Pro 5G;

Samsung Galaxy Tab A7 Lite;

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra;

Samsung Galaxy XCover Pro;

Samsung XCover PRO EE;

Samsung Galaxy XCover 6 PRO EE;

Samsung Galaxy Z Flip;

Samsung Galaxy Z Flip3;

Samsung Galaxy Z Flip3 5G;

Samsung Galaxy Z Flip4;

Samsung Galaxy Z Flip4 5G;

Samsung Galaxy Fold2;

Samsung Galaxy Fold2 5G;

Samsung Galaxy Fold3;

Samsung Galaxy Z Fold3 5G;

Samsung Galaxy Fold4;

Samsung Galaxy Z Fold4 5G;

TCL T20R 5G;

Vivo V21 5G;

Vivo 21S;

Vivo V23 5G;

Vivo X80 Pro;

Vivo X80 Lite 5G;

Vivo Y01;

Vivo Y21;

VIVO Y21s;

Vivo Y72 5G;

Vivo Y76 5G;

Xiaomi 11Lite 5G;

Xiaomi 11T 5G;

Xiaomi 11T Pro;

Xiaomi 11T Pro 5G;

Xiaomi 12 Lite;

Xiaomi 12 Pro;

Xiaomi 12;

Xiaomi 12 5G;

Xiaomi 12 Pro 5G;

Xiaomi 12 T;

Xiaomi 13;

Xiaomi 13 Lite;

Xiaomi 13 Pro;

Xiaomi REDMI 10;

Xiaomi REDMI Note 10 5G;

Xiaomi REDMI Note 11 Pro 5G;

Xiaomi REDMI 12 C;

Xiaomi REDMI A3;

Xiaomi REDMI Note 13 4G;

Xiaomi REDMI Note 13 5G;

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G;

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G;

Xiaomi 14;

ZTE Blade A33S;

ZTE Blade A34;

ZTE Blade A54;

ZTE Nubia Flip.

Per tutte le migliori offerte di TIM vi rimandiamo alla nostra pagina dedicata.