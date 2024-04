Se non avete uno smartwatch usato da dare in permuta, ma siete comunque interessati all’acquisto di Samsung Galaxy Watch6 e Watch6 Classic, allora potreste dare uno sguardo alla nuova offerta del Samsung Shop Online. Oltre ai due dispositivi citati, la promozione cashback legata a Samsung Members coinvolge anche Samsung Galaxy Watch5 Pro, Galaxy Watch4, Galaxy Buds2 Pro e Galaxy Buds FE: andiamo a scoprire di che si tratta e come ottenere un rimborso fino a 50 euro.

Nuovo cashback Samsung per Galaxy Watch6, Watch5 Pro, Watch4, Buds2 Pro e Buds FE

Samsung propone una nuova promozione cashback pensata per alcuni dei suoi principali dispositivi wearable: acquistando Samsung Galaxy Watch6, Galaxy Watch6 Classic, Galaxy Watch5 Pro, Galaxy Watch4, Galaxy Buds2 Pro o Galaxy Buds FE potete ottenere un rimborso tra i 30 e i 50 euro attraverso la registrazione su Samsung Members. Come fare? Non dovete fare altro che seguire uno dei link in fondo per acquistare uno dei suddetti prodotti sul Samsung Shop Online (o Samsung Shop App) tra il 5 e il 18 aprile 2024 e registrare il prodotto su Samsung Members entro il 18 maggio 2024.

L’iniziativa coinvolge in particolare i seguenti modelli:

Samsung Galaxy Watch6 Classic 47 mm LTE (SM-R965F) – rimborso di 50 euro

Samsung Galaxy Watch6 Classic 47 mm BT (SM-R960F; SM-R950N) – rimborso di 50 euro

Samsung Galaxy Watch6 Classic 43 mm BT (SM-R940N; SM-R950N) – rimborso di 50 euro

Samsung Galaxy Watch6 Classic 43 mm LTE (SM-R955N) – rimborso di 50 euro

Samsung Galaxy Watch6 44mm LTE (SM-R945F) – rimborso di 50 euro

Samsung Galaxy Watch6 44 mm BT (SM-R940F) – rimborso di 50 euro

Samsung Galaxy Watch6 40 mm LTE (SM-R935F) – rimborso di 50 euro

Samsung Galaxy Watch6 40 mm BT (SM-R930N) – rimborso di 50 euro

Samsung Galaxy Watch5 Pro LTE (SM-R925F) – rimborso di 50 euro

Samsung Galaxy Watch5 Pro BT (SM-R920N) – rimborso di 50 euro

Samsung Galaxy Buds2 Pro (SM-R510N) – rimborso di 30 euro

Samsung Galaxy Buds FE (SM-R400N) – rimborso di 30 euro

La registrazione va effettuata a questo link inserendo tutti i dati richiesti, compresi il codice seriale S/N, foto della prova di acquisto e foto con IMEI/seriale e scatola visibilmente aperta. In fondo dovete inserire anche il vostro IBAN, in modo da ricevere il rimborso da 30 o 50 euro tramite bonifico bancario entro un massimo di 45 giorni lavorativi dalla data dell’email di validazione. Potete richiedere un massimo di due rimborsi.

Qualche esempio considerando i prezzi attuali sul Samsung Shop Online? Vi ricordiamo che le cifre proposte sul sito possono essere ulteriormente ribassate attraverso l’acquisto dai link qui sotto con la Samsung Shop App installata e con l’utilizzo del coupon GALAXY4U. Già contando il cashback e tutti gli sconti, potete ad esempio portarvi a casa:

Samsung Galaxy Watch6 a partire da 151,07 euro

Samsung Galaxy Watch6 Classic a partire da 223,75 euro

Samsung Galaxy Watch5 Pro a partire da 199,52 euro

Samsung Galaxy Watch4 a partire da 78,40 euro

Samsung Galaxy Buds2 Pro a partire da 97,40 euro

Samsung Galaxy Buds FE a partire da 37,55 euro

