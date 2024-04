La Ricerca Google è il punto di partenza per la maggior parte degli utenti che cercano qualcosa sul Web e tra le varie funzionalità lo strumento mette a disposizione dei filtri per le categorie come immagini, video, notizie, prodotti, ecc.

Ora Google sta sperimentando un filtro anche per i video in formato breve, come quelli proposti da TikTok, Reels e YouTube Shorts.

La Ricerca Google potrebbe introdurre un filtro per i video in formato breve

Fino a poco tempo fa, Google raggruppava gli Shorts e altri brevi contenuti video insieme ad altri collegamenti web nei risultati di ricerca o nel filtro relativo alla categoria Video, ma recentemente alcuni esperti di settore hanno notato un nuovo filtro di ricerca dedicato ai video brevi per gli utenti di dispositivi mobili di tutto il mondo.

Quando attivato, il filtro “Video brevi” mostra i contenuti correlati con orientamento verticale in una griglia a due colonne e risparmia lo sforzo di includere parole chiave come Reels, Shorts, TikTok nel testo della ricerca. Ecco un esempio.

Al momento non sappiamo se Google un giorno renderà disponibile questo filtro anche per la ricerca sul Web. I video in formato breve sono ideali sui dispositivi mobili, piuttosto che sui monitor, d’altra parte questo formato gode di ottima salute e Google stessa li offre anche sulle smart TV.