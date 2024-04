Se state cercando l’occasione giusta per portarvi a casa un nuovo smartphone Android di fascia media, questo potrebbe essere il momento decisivo: su Amazon potete infatti trovare in super offerta POCO M6 Pro, che viene proposto a meno di 200 euro nella sua versione di punta da 12-512 GB. Vediamo come approfittare dell’offerta a tempo prima che termini.

Super prezzo e super offerta per POCO M6 Pro 12-512 GB

POCO M6 Pro è uno smartphone Android di fascia media presentato all’inizio del 2024 in compagnia di POCO X6 e POCO X6 Pro, e lanciato sin da subito anche in Italia. Mette a disposizione un generoso display Flow AMOLED da 6,67 pollici a risoluzione Full HD+ con refresh rate fino a 120 Hz e il SoC MediaTek Helio G99-Ultra a 6 nm, affiancato da 12 GB di RAM e da 512 GB di memoria interna (in questa versione in offerta).

A livello fotografico offre quattro sensori in tutto: sul retro abbiamo una tripla fotocamera con sensore principale da 64 MP (con OIS), sensore ultra-grandangolare da 8 MP e sensore macro da 2 MP, mentre frontalmente è disponibile una fotocamera singola da 16 MP. Lato connettività POCO M6 Pro non offre purtroppo il 5G, ma se non vi serve potete comunque contare su 4G dual SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, blaster a infrarossi, NFC, GPS e porta USB Type-C. Non mancano lettore di impronte digitali integrato nel display e altoparlanti stereo. La batteria è uno dei suoi punti di forza: a bordo ci sono 5000 mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata a 67 W. Lo smartphone è uscito con Android 13 e MIUI 14 for POCO, ma in queste settimane sta accogliendo l’aggiornamento ad Android 14 con HyperOS, la nuova interfaccia del sistema operativo.

POCO M6 Pro è stato lanciato a gennaio 2024 al prezzo consigliato di 229,90 euro (8-256 GB) e 299,90 euro (12-512 GB), ma in queste ore potete acquistare proprio quest’ultima versione con uno sconto di 100 euro, a 199,90 euro. L’offerta a tempo di Amazon coinvolge la colorazione Blu dello smartphone ed è disponibile al link qui in basso, che propone pure la consegna di un giorno agli abbonati Amazon Prime con indirizzo compatibile. Se siete interessati vi consigliamo di non pensarci troppo a lungo.

Acquista POCO M6 Pro 12-512 GB in offerta