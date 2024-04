A pochi giorni dall’annuncio relativo allo smartphone Hafury V1, pensato prettamente per un pubblico femminile, il sub brand di CUBOT torna a farsi sentore con un nuovo dispositivo, pronto per ridefinire una volta in più il concetto di design negli smartphone moderni. L’ultimo arrivato, che debutterà sui mercati globali a partire dal prossimo 15 aprile, si chiama Hafury Meet ed è nuovamente pensato per le donne, in particolare per quelle che amano l’eleganza.

Hafury Meet, un nuovo concetto di eleganza

Ancora una volta Hafury non si limita a proporre un semplice smartphone, quanto piuttosto un simbolo di amore e apprezzamento, nel pieno rispetto del motto che contraddistingue il brand: “The best love for you“. Il nuovo dispositivo punta tutto su una maniacale attenzione ai dettagli e alla qualità costruttiva, con l’idea di stabilire un nuovo standard di stile e ricercatezza nel design. Tutto, dai particolari esterni agli accessori inclusi nella confezione di vendita, rappresenta quindi una celebrazione dell’eleganza e della raffinatezza.

Il produttore ha curato ogni aspetto, a partire proprio dalla confezione di vendita, elegantemente decorata, che lascia percepire la qualità del prodotto celato al suo interno. Non una semplice scatola insomma, quanto piuttosto una testimonianza della cura e dell’attenzione per ogni aspetto, anche il più piccolo, di quella che è una vera e propria esperienza.

All’interno del box, oltre allo smartphone, troverete anche una cover di qualità ma anche alcuni oggetti che si riveleranno immediatamente utili, come un supporto per auto o uno specchio multifunzione, tutto scelto per assicurarsi la soddisfazione degli acquirenti.

Hafury Meet sarà sugli scaffali virtuali di AliExpress a partire dal 15 aprile e a breve la compagnia rivelerà alcune straordinarie promozioni e sconti per celebrare degnamente il nuovo lancio. Nell’attea potete visitare il sito ufficiale del brand e provare a vincere uno degli smartphone in palio attraverso il consueto giveaway che mette in palio ben 5 unità del nuovo telefono.

Informazione Pubblicitaria