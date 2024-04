La maggior parte degli smartphone Xiaomi supporta la ricarica super veloce e quella rapida a 67 W è oramai considerata una caratteristica praticamente “normale” per i modelli di fascia media di questo produttore.

Se la velocità di ricarica non è più un problema per chi decide di acquistare un telefono di Xiaomi, diverso è il discorso relativo alle dimensioni dei caricabatterie inclusi nella confezione di vendita, solitamente piuttosto generose e un nuovo accessorio del colosso cinese potrebbe essere accolto con grande favore da tanti utenti.

Ecco il nuovo piccolo caricabatterie da 120 W di Xiaomi

Alcuni mesi fa Xiaomi ha lanciato un nuovo caricabatterie da 67 W che si caratterizza per un design decisamente compatto e ora il produttore si prepara a lanciare un altro modello dalle dimensioni contenute dedicato a chi desidera raggiungere una velocità di ricarica di 120 W.

Il nuovo caricabatterie di Xiaomi può contare sulla tecnologia GaN (Gallium Nitride) ed è anche grazie ad essa che il produttore è riuscito a mantenere le sue dimensioni compatte.

In attesa della presentazione ufficiale di questo nuovo accessorio, una sua prima presunta immagine è stata pubblicata sul social cinese Weibo da Harvey Haohao e grazie ad essa possiamo effettivamente apprezzare il notevole lavoro fatto dal produttore per quanto riguarda il contenimento delle dimensioni.

Stando a quanto è possibile apprendere, tale nuovo caricabatterie dovrebbe essere presentato in occasione del “Rice Noodle Festival” (probabilmente si tratta del China International Rice Noodle Industry Expo 2024, in programma a partire dal 18 aprile).

Non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali dal colosso cinese per scoprire se le indiscrezioni appena riportate si riveleranno fondate e se tale accessorio sarà portato dal produttore in tempi rapidi anche nei mercati europei (e, in caso affermativo, a quale prezzo).

