Gli accessori rappresentano un aspetto molto importante per il settore degli smartphone, in quanto consentono di sfruttare al massimo le potenzialità dei vari telefoni e anche Xiaomi ci tiene a mettere a disposizione dei suoi utenti delle soluzioni che siano in grado di rendere loro più semplice la vita.

E quando si parla di accessori per smartphone che semplificano la vita è la categoria dei caricabatterie una di quelle principali, in quanto si tratta dei dispositivi che consentono agli utenti di affrontare la giornata senza preoccupazioni.

Da Xiaomi arriva un caricabatterie per auto

Il colosso cinese ha svelato il suo nuovo caricabatterie wireless da auto, chiamato Xiaomi 50W Wireless Car Charger, dispositivo che può vantare una capacità di ricarica fino a 50 W e che presenta alcune interessanti chicche, come un sistema di bloccaggio smart del telefono (all’avvicinarsi dello smartphone si apre automaticamente), la possibilità di orientare lo smartphone in più posizioni e un sistema smart per la dissipazione del calore.

Per quanto riguarda gli smartphone supportati, il colosso cinese indica la serie Xiaomi 13 e la serie Xiaomi 12 ma viene fatto riferimento anche ai telefoni principali delle aziende concorrenti, come ad esempio Samsung e Apple.

Con riferimento a Xiaomi 13, il produttore rende noto che il caricabatterie sarà in grado di arrivare al 100% in appena 40 minuti con il cavo USB Type-C.

Tra le altre caratteristiche del nuovo caricabatterie da auto di Xiaomi vi sono un design curato, una luce ambientale per migliorare la visibilità di notte e una base in silicone per migliorare il grip.

Per ulteriori dettagli su Xiaomi 50W Wireless Car Charger vi rimandiamo alla pagina dedicata sul sito del produttore, che potete trovare seguendo questo link.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal colosso cinese per scoprire se il caricabatterie sarà disponibile anche in Italia e a quale prezzo.

