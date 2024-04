Instagram non funziona. A partire dalle 20:50 di oggi 1 aprile 2024, utenti Instagram da tutto il mondo segnalano malfunzionamenti da parte della popolare piattaforma di social media. Diciamo subito dunque che se non riuscite ad utilizzare alcune funzionalità dell’applicazione il problema non risiede sul vostro smartphone ma sul servizio stesso.

Cosa sta succedendo a Instagram

I problemi sembrano essere principalmente due, ma potrebbero aggiungersene altri nel corso dei prossimi minuti. Il principale è l’impossibilità di pubblicare nuove storie, ricevendo un immediato errore di pubblicazione. Il secondo problema riguarda gli account che sembrano essere indicati come sospesi quando in realtà non è così.

Al momento non si conoscono ancora le cause ma come dicevamo i problemi non risiedono sul vostro smartphone, essendo generalizzati, bensì sull’infrastruttura del servizio. Se dunque non riuscite a pubblicare un post, a pubblicare una storia, scrollare il feed o utilizzare qualche funzionalità dell’app di Instagram non vi resta che aspettare che il team di Meta risolvi.

Tutto dovrebbe rientrare, al solito, nel giro di qualche ora, tempo che i tecnici trovino le eventuali falle e le riparino.

Aggiornamento ore 21.45: il problema sembra essere stato risolto

Potrebbe interessarti: risparmia sulla tecnologica seguendo il canale Telegram Prezzi.Tech, ogni giorno nuovi minimi storici