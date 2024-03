Oggi Xiaomi ha presentato ufficialmente la sua prima auto elettrica. Xiaomi SU7 EV debutta in Cina insieme al nuovo marchio di accessori Xiaomi Life che include berretti, tazze e persino borse.

Con questa nuova strategia Xiaomi sembra voler costruire uno stile di vita attorno al suo debutto nel settore automobilistico.

Xiaomi Life punta a realizzare accessori lifestyle di qualità

Xiaomi Life dovrebbe creare un senso di comunità e appartenenza per i proprietari di un’auto Xiaomi SU7, posizionandola come parte di un’immagine tecnologicamente all’avanguardia e aprendo la strada verso la commercializzazione di accessori per auto, estendendo la presenza dell’azienda nel settore dell’automotive oltre l’auto stessa.

Il successo di questa strategia probabilmente dipenderà soprattutto dalla qualità e dal design dei prodotti Xiaomi Life, ma è noto che Xiaomi ha grandi ambizioni che vanno oltre la vendita di veicoli elettrici, smartphone ed elettronica di consumo.

Xiaomi SU7 è disponibile nei tre allestimenti Standard, Pro e Max per soddisfare una vasta platea di budget ed esigenze. I prezzi partono da circa 29.900 dollari e arrivano a circa 41.500 e le consegne dovrebbero iniziare a fine aprile.

Il design dell’SU7 è il frutto della collaborazione con ex designer BMW e Mercedes-Benz e i sistemi di assistenza alla guida includono due opzioni: Xiaomi Pilot Pro, simile a Full Self Driving di Tesla, e Xiaomi Pilot Max con tecnologia Lidar.