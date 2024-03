Se state cercando un nuovo smartphone Android e volete spendere poco, allora questo potrebbe essere il giorno che stavate aspettando: sullo shop online ufficiale di Xiaomi è disponibile solo per poche ore un’offerta riguardante Redmi Note 12, che consente di acquistarlo a meno di 100 euro sfruttando un coupon. Vediamo come approfittarne subito.

Redmi Note 12 in super offerta a meno di 100 euro

Redmi Note 12 non è uno smartphone uscito l’altro ieri, ma costituisce comunque una buona scelta per chi desidera un prodotto economico e dal buon rapporto qualità-prezzo. Quest’ultimo migliora ulteriormente grazie all’offerta disponibile in queste ore sul sito mi.com, che consente di portarselo a casa a meno di 100 euro.

Lo smartphone mette a disposizione un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz e il SoC Qualcomm Snapdragon 685, supportato da 4 GB di memoria RAM e da 64 GB di memoria interna (nella versione in promozione). Niente 5G, ma a certe cifre non si può pretendere: in compenso non mancano 4G dual SIM, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, infrarossi, porta per il jack audio da 3,5 mm e porta USB-Type-C.

A livello fotografico Redmi Note 12 offre in tutto quattro sensori: sul retro c’è una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 8 MP e sensore macro da 2 MP, mentre frontalmente troviamo un sensore da 13 MP con obiettivo integrato tramite foro nello schermo. La batteria è uno dei punti di forza con i suoi 5000 mAh, e risulta compatibile con la ricarica rapida cablata da 33 W. Lo smartphone è uscito con MIUI 14 e Android 12, ma in queste settimane sta accogliendo l’aggiornamento ad HyperOS con Android 14.

Redmi Note 12 è stato lanciato nella versione 4-64 GB al prezzo consigliato di 229,90 euro, ma in queste ore potete acquistarlo a 99,90 euro nelle colorazioni Onyx Gray e Ice Blue: per scendere a questa cifra dovete seguire il link qui sotto e cliccare sul coupon da 30 euro, che consente di scendere dai 139,90 euro di partenza (già in sconto); i 10 euro restanti vengono scalati automaticamente nel carrello, per arrivare così ai 99,90 euro finali. L’offerta è valida solo fino alle 23:59 di oggi, 26 marzo 2024, quindi vi consigliamo di non attendere troppo.

Se siete interessati potete seguire il link qui di seguito:

Acquista Redmi Note 12 in offerta su mi.com

Leggi anche: Recensione Redmi Note 12 Pro+: ricarica a 120W e fotocamera da 200mpx