Spesso chi acquista uno dei dispositivi Samsung (smartphone o tablet non fa differenza) lo fa anche per il supporto software che il team di sviluppatori del colosso coreano è in grado di garantire agli utenti e che si traduce in funzionalità esclusive e aggiornamenti rilasciati con una certa costanza.

Se con la serie Samsung Galaxy S24 il produttore è arrivato a garantire ben sette anni di aggiornamenti, con i tablet delle speciali edizioni enterprise Samsung ha deciso di alzare ancora di più l’asticella.

Una garanzia aggiuntiva per Samsung Galaxy Tab Active 5

Stando a quanto è stato svelato da un dirigente della divisione olandese di Samsung, la versione enterprise di Samsung Galaxy Tab Active 5 potrà contare su ben otto anni di aggiornamenti del sistema operativo e delle patch di sicurezza.

Lanciato all’inizio di quest’anno, Samsung Galaxy Tab Active 5 è un tablet rugged, pensato per gli utenti alla ricerca di un dispositivo da usare senza troppi problemi da farsi per quanto riguarda i piccoli incidenti che possono verificarsi nelle normali attività quotidiane.

La versione standard di Samsung Galaxy Tab Active 5 potrà invece contare su quattro anni di aggiornamenti del sistema operativo e su cinque anni di aggiornamenti di sicurezza.

Questa non è la prima volta che il colosso coreano decide di estendere il supporto software garantito per i suoi device dedicati alle aziende e qualche anno fa Samsung ha esteso di un anno il periodo di update di sicurezza per i modelli enterprise di fascia media rispetto alle varianti “normali”.

Tuttavia, questa è la prima volta che l’ampliamento del supporto software riguarda anche gli aggiornamenti del sistema operativo e probabilmente questa decisione, limitata al momento a Samsung Galaxy Tab Active 5, per il momento non sarà estesa anche ad altri modelli (per esempio, non si applica a Samsung Galaxy Xcover 7, lanciato insieme a tale tablet).

