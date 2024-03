In un mercato come quello della tecnologia, dove lo sviluppo continua a spingere per superare i limiti, non è facile emergere con soluzioni innovative. CUBOT è prona a sorprendere il mondo con la sua nuova meraviglia, CUBOT KING KONG AX, un rugged phone pensato per superare ogni sfida e per essere lo strumento adatto a superare ogni sfida verso l’ignoto.

Prestazioni ma non solo

Anche se CUBOT non ha ancora svelato le caratteristiche tecniche complete, promette un dispositivo dalle prestazioni elevate, affiancate da quella stabilità e affidabilità che sono una delle prerogative di questa categoria di prodotti. Il chipset scelto permetterà di gestire senza particolari problemi anche le sessioni più intense di gaming, streaming video e il multitasking senza incertezza alcuna.

Tutto questo ovviamente non può prescindere dalla durabilità e dalla capacità di sopravvivere e continuare a funzionare anche nelle condizioni più estreme. Questo significa certificazioni IP68 & IP69K, ma anche MIL-STD-810G, che certificano la resistenza ad acqua, polvere, temperature estreme e cadute rovinose, come è ovvio attendersi da un dispositivo di questa tipologia. Quello che sorprende maggiormente è lo spessore estremamente contenuto, che ne fa il rugged phone più sottile tra quelli disponibili sul mercato.

Il debutto di CUBOT King Kong AX sui mercati internazionali è fissato per il 15 aprile, ma potete provare a mettere le mani sul nuovo smartphone in anticipo partecipando al giveaway che mette in palio ben cinque esemplari del nuovo smartphone. In questo modo potrete toccare con mano la bontà della soluzione targata CUBOT e scoprire come potrà aiutarvi nella vita di tutti i giorni.

Non vi resta dunque che visitare la pagina speciale dedicata al giveaway e rimanere connessi per conoscere tutti i dettagli e la promozione che accompagnerà il lancio di CUBOT King Kong AX. L’appuntamento è fissato per il 15 aprile, non mancate.

Informazione Pubblicitaria