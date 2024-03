Kena Mobile, operatore virtuale del brand TIM, starebbe attraversando un disservizio che impedirebbe il rinnovamento automatico delle offerte, nonostante sulla SIM sia presente credito a sufficienza; la notizia si è diffusa in maniera capillare nella giornata di ieri e ha acquisito rilevanza nelle scorse ore dopo un comunicato dell’operatore stesso. Facciamo chiarezza.

Mancato rinnovo delle offerte Kena Mobile, cosa sta succedendo

Le segnalazioni si sono intensificate sui canali social dell’operatore in cui numerosi clienti coinvolti hanno iniziato a segnalare il disservizio che, stando a quanto si legge, avrebbe avuto origine nella giornata di domenica, 17 marzo.

Nella fase iniziale delle segnalazioni, l’operatore si è limitato a rispondere ai vari commenti invitando gli utenti a lasciare i propri dati (nome e cognome dell’intestatario della SIM, numero della SIM Kena e offerta attiva) tra i messaggi privati di Facebook, piattaforma in cui sono arrivate la maggior parte delle lamentele, in modo da inviare la segnalazione al reparto tecnico.

Al momento della stesura di questo articolo l’unica nota da parte dell’operatore fa riferimento alla giornata di ieri in cui, oltre alle scuse di routine, viene comunicato come il problema sia a conoscenza del reparto tecnico il quale starebbe lavorando a una sua rapida risoluzione, pertanto invita la clientela a portare pazienza.

Il disservizio starebbe dunque affliggendo un numero corposo di utenti ai quali, come conseguenza del mancato rinnovo della propria offerta, starebbero venendo addebitati i costi a consumo del piano tariffario dell’operatore che prevede un costo di 35 centesimi di euro al minuto verso tutti i numeri nazionali, 25 centesimi per ogni SMS inviato e una tariffazione di 50 centesimi di euro a scatti anticipati di 50MB per internet.

Tuttavia alcuni fortunati utenti sono riusciti ad attivare un’opzione di emergenza che ha abilitato 100 minuti verso tutti e 10 Giga di traffico internet nell’attesa che il disservizio venga risolto.

Nella nota diffusa da Kena si legge, peraltro, che il credito perso a causa del mancato rinnovo e del conseguente addebito dei costi a consumo verrĂ completamente rimborsato a tutti gli utenti coinvolti.

Il disservizio irrompe in un periodo piuttosto positivo per l’operatore che proprio nelle scorse settimane aveva annunciato il servizio Restart ovvero il rinnovo anticipato dell’offerta, sbarcato poi sull’applicazione ufficiale, e aggiornato la lista di smartphone compatibili con il proprio servizio VoLTE.

Attualmente non ci sono novità in merito alla risoluzione del disservizio in questione, vi terremo aggiornati qualora dovessero esserci aggiornamenti dell’ultima ora.

