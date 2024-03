Buone notizie per gli utenti Kena Mobile che desiderano sfruttare il servizio Restart, che viene ora supportato anche dall’applicazione ufficiale dell’operatore dedicata ai dispositivi basati su Android e iOS.

Ricordiamo che Restart è la funzionalità in virtù della quale gli utenti, nel momento in cui dovessero terminare i minuti, gli SMS o i Giga inclusi nella propria offerta, hanno la possibilità di anticipare il rinnovo e riottenere così l’intero pacchetto prima della scadenza prevista.

Un’importante novità per l’app di Kena Mobile per Android

Tale nuova funzionalità, disponibile fino a questo momento soltanto attraverso l’Area Clienti del sito dell’operatore, è stata implementata anche nelle applicazioni mobile (Android e iOS), divenendo così più semplice per gli utenti sfruttarla.

Ecco il changelog ufficiale della nuova versione dell’app dell’operatore telefonico:

In questa nuova versione abbiamo introdotto la funzionalità di RESTART che ti consente di anticipare il rinnovo della tua offerta quando stai per esaurire, o hai esaurito, i tuoi GIGA, SMS o MINUTI. Scaricala ora per avere tutte le ultime funzioni aggiornate.

Così come viene spiegato da Kena Mobile sul sito ufficiale, “Quando stai per terminare uno dei contenuti della tua Offerta si abilita il tasto “RESTART”, presente nella tua Area personale” e tale servizio dà il via ad un nuovo ciclo mensile (sia per quanto riguarda i contenuti che l’addebito del canone).

E così, se l’addebito mensile è previsto il 15 di ogni mese ma si decide di utilizzare Restart il giorno 10, in automatico tutti i successivi rinnovi saranno effettuati il 10 di ogni mese.

Kena Mobile precisa che il Servizio Restart può essere utilizzato fino a 48 ore prima dell’addebito previsto del costo mensile dell’offerta e i contenuti residui rimanenti (minuti, SMS e Giga) saranno azzerati.

Kena Mobile precisa infine che il servizio Restart non è disponibile se:

non è stato raggiunto l’80% di utilizzo di almeno 1 dei contenuti inclusi nella propria offerta (Giga, SMS, minuti)

non si ha credito residuo sufficiente a coprire il costo mensile dell’offerta

non sono passati almeno 14 giorni dall’ultima richiesta di Restart

mancano 48 ore o meno alla data di addebito del costo previsto dall’offerta

si è già utilizzato il servizio Restart per 2 volte consecutive (in tal caso, sarà necessario attendere che venga effettuato almeno un addebito ordinario del costo mensile previsto dall’offerta)

si ha in corso una richiesta di cambio offerta

la SIM è stata bloccata per frode o per furto/smarrimento

la SIM non è associata ad un’offerta che prevede contenuti (Giga, SMS, minuti) inclusi

la SIM è sospesa per credito esaurito oppure per inattività

Potete scaricare l’app di Kena Mobile per Android dal Google Play Store attraverso il seguente badge: