Kena Mobile, operatore virtuale del brand TIM, ha aggiornato nelle scorse ore la lista degli smartphone compatibili con il servizio VoLTE, aggiungendo gli ultimi arrivati di casa Samsung e altri smartphone di altri produttori.

Il servizio VoLTE, per chi non lo conoscesse, consente di effettuare e ricevere telefonate restando collegati alla rete 4G e senza passare al 2G, consentendo quindi di continuare a navigare in rete anche durante una chiamata vocale. Questa tecnologia migliora la qualità delle chiamate, soprattutto nel caso di Kena Mobile che, dopo la chiusura del 3G da parte di TIM, necessita necessariamente del VoLTE per poter continuare ad essere connessi alla rete internet durante una telefonata.

A differenza del brand madre TIM, che permette di sfruttare il VoLTE in automatico su tutti gli smartphone dotati di questa tecnologia, è necessario che sia Kena Mobile stessa a rendere compatibile il dispositivo, ed è per questo motivo che la lista degli smartphone viene periodicamente aggiornata sul sito dell’operatore.

Tanti Samsung, Xiaomi e altri smartphone supportano il VoLTE di Kena

Senza perderci in ulteriori chiacchiere, la novità principale della lista fornita da Kena Mobile è rappresentata dall’introduzione dei nuovi Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24+ e Samsung Galaxy S24 Ultra, gli ultimi top di gamma del colosso coreano presentati un paio di settimane fa.

C’è stato però spazio per rinfoltire l’elenco di smartphone di altri produttori, come nel caso di Xiaomi con il suo Redmi Note 8T, Redmi Note 9 Pro e Redmi Note 9T, o di Honor, che vede ora il Magic 6 Lite 5G compatibile con il VoLTE di Kena Mobile. Altra novità è rappresentata anche da Moto G84 5G e Moto G24 di Motorola, OPPO A79 di OPPO e dal reinserimento di alcuni smartphone di ZTE che erano stato rimossi dalla lista nell’ultimo aggiornamento, come ZTE Blade A33s, A53 Pro e 8150N.

L’elenco degli smartphone compatibili con il VoLTE di Kena Mobile è comunque molto fornito, e presenta decine di smartphone di praticamente quasi qualunque produttore, dunque la maggior parte dei consumatori non dovrebbe aver alcun problema ad utilizzare questo servizio. Potete consultare l’elenco completo e aggiornato direttamente dal sito ufficiale dell’operatore a questo indirizzo.

