Mancano poche ore al via della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, un evento che si preannuncia ricco di offerte per celebrare l’arrivo della bella stagione. Vediamo come funzionerà, le date e tutti i dettagli anticipati per non perdersi le migliori offerte.

In arrivo la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon

Amazon si prepara a lanciare la Festa delle Offerte di Primavera, che prenderà il via alla mezzanotte tra martedì e mercoledì 20 marzo 2024 e proseguirà fino alle 23:59 di lunedì 25 marzo 2024. Come anticipato dal colosso, l’evento offrirà centinaia di migliaia di prodotti in promozione in tante categorie, tra cui elettronica, casa, giardino e giocattoli, e consentirà di approfittare di offerte su prodotti selezionati di grandi marchi come Puma, Geox, Arena, ghd, Samsung, Sony e prodotti Made in Italy di grandi aziende e di piccole e medie imprese italiane.

“Siamo felici di offrire ai nostri clienti la possibilità di risparmiare su centinaia di migliaia di prodotti in tutte le categorie“, ha dichiarato Marco Ferrara, Responsabile Europeo del Programma Offerte di Amazon. “Ci impegniamo a garantire prezzi bassi, risparmio e convenienza tutto l’anno ma la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon sarà un’ulteriore occasione per approfittare di grandi offerte su tantissimi prodotti e prepararsi all’arrivo della bella stagione“.

Gli sconti coinvolgeranno anche una selezione di dispositivi Amazon, come gli altoparlanti della gamma Echo (come Echo Pop), i prodotti per lo streaming Fire TV (inclusa Fire TV Stick 4K Max), le telecamere di sicurezza Blink (compreso Blink Outdoor 1-Cam), i dispositivi Ring come Ring Intercom, i router eero come il Sistema Wi-Fi 6 mesh dual-band Amazon eero 6, con hub per Casa Intelligente Zigbee integrato.

Non solo tech, naturalmente: durante l’evento si potrà risparmiare fino al 30% su tanti prodotti Amazon Fashion per uomo, donna e bambino: saranno coinvolti grandi brand come Tommy Hilfiger, Levi’s e Crocs. Sempre dal 20 al 25 marzo 2024, su Amazon Supermercato i clienti Prime di Milano, Roma, Bologna, Torino e zone limitrofe (dove è attivo il servizio) potranno risparmiare fino al 20% sui prodotti alimentari e di utilizzo quotidiano; in più i clienti potranno ricevere 15 euro di sconto sui primi due acquisti su Amazon Fresh con il codice PROMO15, utilizzabile su una spesa minima di 50 euro. Già da oggi, 15 marzo, fino al 25 marzo, i clienti Prime di Roma e Torino possono risparmiare più del 20% su Pam Panorama su Amazon.it per acquistare prodotti per la pulizia della casa; in aggiunta, con il codice 15PAMOFF possono avere uno sconto di 15 euro su un primo ordine di almeno 70 euro.

Come funzionerà la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon

Chi ha seguito da vicino gli altri eventi come il Prime Day e il Black Friday troverà il tutto piuttosto familiare. Saranno disponibili anche stavolta delle Offerte WOW! riservate ai clienti Prime e a tempo limitato su grandi marchi (tra cui LG, Michael Kors, American Tourister, Durex e Oral B), così come le Offerte Lampo. Sarà inoltre accessibile una pagina riguardante le 100 offerte più interessanti, che includerà una lista selezionata di sconti sui marchi più amati dai clienti e alcuni tra i prodotti più venduti.

Ovviamente gli utenti potranno creare liste dei desideri, seguire le offerte e impostare notifiche personalizzate sulle offerte, in modo da non lasciarsi sfuggire le proposte più intriganti. Basta visitare la pagina della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon sull’app di Amazon tra oggi e l’inizio dell’evento per attivare le notifiche relative alle offerte. Una volta iniziato l’evento, i clienti riceveranno notifiche push sulle offerte disponibili a cui sono iscritti.

Al link qui sotto è già possibile iniziare a dare un’occhiata a ciò che ci aspetta con la Feste delle Offerte di Primavera di Amazon.

Vetrina Festa delle Offerte di Primavera Amazon

Le prime offerte già disponibili oggi 19 marzo sono:

Come non perdersi le migliori offerte sulla tecnologia

Per non perdersi le migliori offerte sulla tecnologia non vi resta che:

seguire il nostro canale Telegram Prezzi.Tech o in alternativa il canale WhatsApp;

consultare la nostra homepage durante questi giorni, insieme anche a TuttoTech.net, pubblicheremo infatti le migliori promozioni di questi giorni.

