Dopo aver passato un periodo di crisi molto importante, il mercato dei tablet sembra essersi finalmente rilanciato e aver trovato una propria dimensione all’interno di un mondo in costante evoluzione. Complici numerose innovazioni, la pandemia e la necessità di avere schermi comodi su cui lavorare, sono tantissimi i produttori che hanno ampliato la propria offerta, anche con dispositivi decisamente interessanti.

Blackview MEGA 1

Blackview è tra i brand più attivi in questo senso e l’ultimo arrivato, Blackview MEGA 1, è un ottimo esempio di come sia possibile rendere molto appetibile un tablet. Debutta oggi il primo tablet del marchio asiatico dotato di uno schermo con frequenza di refresh a 120 Hz, per garantire un’esperienza d’uso fluida in ogni situazione.

È stato scelto un pannello da 11,5 pollici con risoluzione 2,4K (FullHD+), così da offrire un’ampia superficie visiva, ideale anche per la fruizione di contenuti multimediali. La certificazione Widevine L1 garantisce la possibilità di guardare film e serie TV in alta definizione dai principali servizi di streaming, come Netflix o Disney+ e insieme ai quattro speaker stereo trasforma questo MEGA 1 in un compagni ideale per il vostro tempo libero.

Sotto la scocca trova posto un MediaTek Helio G99, un chipset di ottima qualità sia dal punto di vista delle prestazioni che da quello energetico, affiancato da 8 o 12 GB di RAM (che possono raddoppiare grazie alla RAM virtuale) e 256 GB di spazio di archiviazione, con la possibilità di installare microSD fino a 1 TB per avere ancora più spazio a disposizione.

Niente male anche il comparto fotografico, troppo spesso trascurato sui tablet: Blackview MEGA 1 può contare su un sensore da 50 megapixel (Samsung ISOCELL JN1) con l’algoritmo ArcSoft 9.0 che consente di scattare foto di alta qualità ma anche di effettuare la scansione di documenti e immagini, diventando così un valido alleato in molteplici situazioni.

Blackview ha decisamente curato anche la parte software aggiungendo una modalità Lettura ideale per chi predilige il tablet per leggere, tutto grazie a Doke OS-P 4.0, basato su Android 13, con la presenza di una stilo che permette di prendere note direttamente sui documenti o di disegnare schizzi senza usare carta e penna.

Blackview MEGA 1 è il compagno ideale per chi studia o lavora, grazie alla funzione split-screen, al multi-window, alla stilo e alla batteria da 8.800 mAh, che garantisce un’autonomia decisamente elevata ed è assistita dalla ricarica rapida a 33 watt. La presenza di WPS Office consente di gestire qualsiasi tipo di documento senza dover scaricare applicazioni aggiuntive.

Blackview MEGA 1 è disponibile da oggi su Aliexpress a partire da 199 dollari (il prezzo di listino è di 398 dollari) grazie a un’ottima offerta di lancio valida solo fino al 27 marzo. Potete utilizzare il link sottostante per approfittare di questa ottima occasione.

