Euronics lancia una nuova promozione lampo disponibile sullo shop online e presso i negozi sparsi per l’Italia: stiamo parlando di una nuova iniziativa “NO IVA“, valida solo dal 14 al 17 marzo 2024 e riservata esclusivamente agli utenti iscritti al programma Star Club. Vediamo come funziona e qualche esempio tra i prodotti in sconto.

Euronics lancia le offerte NO IVA per gli utenti Star Club

La nuova promozione NO IVA di Euronics prevede uno scorporo dell’IVA su tantissimi prodotti: come ormai dovreste sapere, dato che non si tratta della prima volta per questo genere di iniziative, questo corrisponde a uno sconto del 18,04%. La proposta è valida su migliaia di prodotti indicati nei negozi e sul sito Euronics.it, ma c’è un’ulteriore questione da tenere in considerazione: gli sconti sono riservati agli iscritti Star Club.

Di cosa si tratta? Star Club è il programma fedeltà di Euronics, che consente di ottenere punti con gli acquisti (1 punto per ogni euro speso) o con le missioni, e di richiedere buoni sconto; più acquisti vengono effettuati, più punti vengono accumulati e maggiore diventa il livello, con vantaggi crescenti: si parte dal livello GO, che prevede un bonus di benvenuto di 5 euro e promozioni esclusive (come questa) e si passa a SMART, SUPER e STAR, che offrono anche buoni compleanno, consegna gratuita e altri vantaggi. L’iscrizione è gratuita.

La promozione NO IVA di Euronics coinvolge migliaia di prodotti con sconti del 18,04% che possono andare a sommarsi a quelli già attivi. Giusto per fare qualche esempio, tra le proposte possiamo in particolare segnalarvi (le cifre sono già ribassate):

Ribadiamo che per visualizzare e ottenere questi prezzi dovete necessariamente iscrivervi al programma Star Club di Euronics: per farlo potete registrarvi seguendo questo link e mettere la spunta alla voce “Sì, voglio entrare in Star Club per ricevere vantaggi e sconti dedicati” che potete trovare scorrendo in basso. Per maggiori dettagli sulla promozione e consultare tutte le offerte potete seguire il link qui sotto.

