OPPO e OnePlus non hanno bisogno di presentazioni, le due aziende strettamente collegate tra loro sono ormai rinomate tra gli utenti e, oltre agli smartphone, sviluppano e producono anche altri dispositivi come per esempio le cuffie true wireless. Di recente entrambi i brand hanno portato anche nel Bel Paese le rispettive ultime creazioni, OPPO con le Enco Buds2 Pro e OnePlus con le Buds 3.

La maggior parte degli utenti, soprattutto se appassionati di tecnologia ma non solo, possiede delle cuffie Bluetooth utilizzate principalmente per la riproduzione di contenuti multimediali e per le telefonate; stando a quanto scoperto dai colleghi di androidauthority, sembra che le due aziende menzionate in precedenza siano al lavoro per rendere questa tipologia di dispositivo più utile in futuro. Diamo un’occhiata insieme.

OPPO e OnePlus stanno preparando una nuova funzionalità di registrazione per le cuffie

Magari non tutti la conoscono, soprattutto non essendo possessori di cuffie dei due brand, ma le aziende vantano l’applicazione Hey Melody che consente agli utenti di gestire gli auricolari OnePlus e OPPO su smartphone di differenti produttori, dando loro modo di operare tutta una serie di modifiche a livello di impostazioni.

Di recente l’app in questione ha ricevuto un nuovo aggiornamento che porta il software alla versione v114.3, i colleghi menzionati in apertura hanno analizzato il codice dell’app in seguito all’ultimo update, individuando alcune nuove stringhe di codice che ci permettono di dare uno sguardo al futuri delle cuffie delle due aziende.

<string name=”melody_common_headset_shoot_earphone_record_hd_mode_summary”>High-definition recording. Authentically reproduces surrounding sounds.</string>

<string name=”melody_common_headset_shoot_earphone_record_hd_mode_title”>Clear mode</string>

<string name=”melody_common_headset_shoot_earphone_record_immersive_mode_summary”>Multi-channel surround effect. Provides a rich and immersive audio experience.</string>

<string name=”melody_common_headset_shoot_earphone_record_immersive_mode_title”>Immersive mode</string>

<string name=”melody_common_headset_shoot_earphone_record_summary”>Record sounds with the microphones in your headphones while shooting a video.</string>

<string name=”melody_common_headset_shoot_earphone_record_title”>Headphone recording</string>

<string name=”melody_common_headset_shoot_record”>Recording</string>

Stando a quanto emerso le due aziende starebbero lavorando ad una nuova funzionalità chiamata “Registrazione in cuffia”, essa dovrebbe consentire di registrare suoni con i microfoni degli auricolari OnePlus e OPPO durante la registrazione video, bypassando presumibilmente il microfono dello smartphone.

Sembra che saranno disponibili due distinte modalità, chiara e immersiva: la prima “riprodurrà autenticamente i suoni circostanti” con “registrazione ad alta definizione”, mentre la seconda fornirà “un’esperienza audio ricca e coinvolgente” con un “effetto surround multicanale”.

Non si tratta di una novità assoluta, Samsung con il suo Galaxy S24 Ultra permette di utilizzare il Bluetooth (e quindi le cuffie) come fonte di registrazione audio durante la registrazione di video in modalità Pro. La funzionalità in questione è al momento ancora in fase di sviluppo e non è dato sapere se e quanto OPPO e OnePlus la implementeranno, o se sarà un’esclusiva degli smartphone delle due aziende; non ci resta che attendere per scoprirlo.

