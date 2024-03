La “gomma magica” di Google Foto è uno strumento che sfrutta l’intelligenza artificiale generativa per consentire all’utente di eliminare in un attimo gli elementi dalle foto, come ad esempio le persone, i cavi dell’alta tensione, i cassonetti dell’immondizia, ecc. Ora sembra che anche Microsoft OneDrive stia per ottenere una funzionalità del genere.

Nel codice contenuto nell’ultima versione 7.1 beta dell’app Microsoft OneDrive per Android sono state individuate delle stringhe che indicano che Microsoft sta lavorando per aggiungere una funzionalità simile a “Magic Erase” di Google.

L’app OneDrive potrebbe ricevere uno strumento AI per cancellare elementi dalle foto

Le stringhe suggeriscono che la funzionalità utilizzerà l’intelligenza artificiale generativa per consentire di rimuovere specifiche aree dalle foto evidenziandole con un pennello, tuttavia l’utente verrà avvisato del fatto che l’area rimossa e rigenerata dall’IA potrebbe non essere perfetta o ciò che si aspetta, ma questo solitamente fa parte del gioco.

L’app OneDrive per Android include già un editor di foto che offre strumenti basilari che consentono ad esempio di ritagliare, livellare, regolare luminosità, contrasto, esposizione, applicare filtri e così via, ma uno strumento come una gomma magica permetterebbe un editing più evoluto.

Al momento la funzionalità non sembra ancora attivabile nell’app OneDrive per Android, quindi è possibile che Microsoft non la abbia ancora sbloccata lato server, tuttavia non c’è garanzia che la funzionalità verrà implementata definitivamente, anche se ciò sembra probabile visto che l’app Foto su Windows offe uno strumento del genere.