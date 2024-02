Google ha annunciato l’app YouTube Create a settembre 2023 per offrire agli youtuber uno strumento di editing video semplice ed efficace che possa competere con CapCup di TikTok.

La nuova app dovrebbe incoraggiare più utenti a realizzare i cortometraggi Shorts grazie a strumenti di editing e ritaglio di precisione, sottotitoli automatici, funzionalità voiceover, oltre a filtri, effetti, transizioni e musica royalty-free con tecnologia di abbinamento del ritmo.

Ora il team di YouTube spiega come utilizzare questo strumento di editing video, visto che ha ampliato la disponibilità della versione beta dell’app.

Come utilizzare l’app YouTube Create

In sintesi, i passi per modificare un video con YouTube Create sono i seguenti:

Registrare i video con lo smartphone e trascinarli direttamente nell’app YouTube Create.

Creare l’atmosfera giusta effettuando una ricerca direttamente nell’app e scegliendo tra migliaia di brani esenti da royalty.

Toccare “Trova ritmi” per identificare automaticamente i ritmi più avvincenti della musica selezionata e contrassegnarli sulla timeline in modo da sincronizzarli facilmente con le clip.

Applicare effetti, filtri, adesivi e altro per rendere il video unico

Toccare “Pulizia audio” per eliminare l’eventuale rumore di fondo

Aggiungere la voce fuori campo e i sottotitoli automatici disponibili in moltissimi stili per dare vita alla storia con il semplice tocco di un pulsante.

Caricare il video modificato su YouTube toccando l’apposito pulsante

L’app YouTube Create è disponibile in versione beta per Android in altri 13 paesi, ma purtroppo non è ancora arrivata in Italia. Il team di YouTube fa sapere che continuerà a sviluppare lo strumento in collaborazione con la sua community globale di creatori.

