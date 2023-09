Per aiutare YouTube a competere meglio con TikTok sui video brevi, il team di YouTube annuncia oggi la nuova app di editing video YouTube Create che permette l’editing video direttamente sullo smartphone.

La nuova app dovrebbe incoraggiare più utenti a realizzare i cortometraggi Shorts, grazie a strumenti di editing e ritaglio di precisione, sottotitoli automatici, funzionalità voiceover, oltre a filtri, effetti, transizioni e musica royalty-free con tecnologia di abbinamento del ritmo, in modo da consentire ai creatori di realizzare video accattivanti senza dover utilizzare software di editing complessi.

L’app YouTube Create sfida CapCut di TikTok

L’app YouTube Create è scaricabile gratuitamente e inizialmente è disponibile su Android in versione beta nei seguenti paesi: Stati Uniti, Germania, Francia, Regno Unito, Indonesia, India, Corea e Singapore (qui il link per il download). Evidentemente Google ha notato la popolarità ottenuta dell’app CapCut rilasciata da TikTok e ha deciso di fare altrettanto. Il video sottostante mostra come funziona l’app YouTube Create.

All’evento Made on YouTube il team ha anche rivelato alcune nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, tra cui uno strumento sperimentale “Dream Screen”, per aggiungere agli Shorts sfondi, video o immagini generati dall’IA scrivendo ciò che si ha in mente, e Creator Music per trovare più facilmente la colonna sonora più appropriata per i propri video.

