Dopo aver annunciato al MWC di Barcellona il modello Flip 5G, nubia ha rivelato nuovi smartphone che presto verranno lanciati sui mercati internazionali. Però, come avviene per la maggior parte degli annunci di smartphone nel corso del MWC, nubia non ha fornito alcun dettaglio specifico in merito a prezzi e disponibilità per i nuovi modelli annunciati. Sembra comunque certo che gli smartphone saranno presto distribuiti in Europa, America Latina, Sud-Est Asiatico, Medio Oriente e Africa.

nubia Focus e Focus Pro

Entrambi i modelli dispongono di una fotocamera principale Neovision da 108 MP, da 1/1,76’’ e f/1,75. La fotocamera di Focus Pro, inoltre, si estende per un totale di cinque lunghezze focali (18-72 mm), mentre quella del Focus per quattro. Entrambi i modelli offrono uno zoom integrato nel sensore, RAW HDR e la possibilità di registrare video in formato 4K.

Focus Pro dispone di un pulsante scorrevole posizionato sul telaio laterale ideato per avviare l’applicazione della fotocamera in un istante. Il modello Pro è dotato di un display da 6,72 pollici (FHD + 120 Hz), mentre nubia Focus offre uno schermo da 6,6 pollici (HD + 120 Hz). Entrambi gli smartphone hanno un chipset Unisoc T760 abbinato a 8 GB di RAM e fino a 256 GB di spazio di archiviazione; inoltre, dispongono di batterie da 5.000 mAh con ricarica rapida a 33 W.

nubia Neo 2

Il modello nubia Neo 2, invece, è un telefono da gioco economico, con un display da 6,72 pollici (FHD + 120 Hz) e con un chipset Unisoc T820 con connettività 5G, 8GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Questa linea di smartphone, in aggiunta, dispone anche di doppi altoparlanti DTS:X Ultra e una batteria da 6.000 mAh con ricarica da 33 W.

nubia Music

Infine, nubia Music presenta un design alquanto eccentrico: nonostante sul lato anteriore sia fornito di un normale display da 6,6 pollici (HD + 90 Hz), la vera particolarità la espone posteriormente. È infatti presente un altoparlante di fianco alle fotocamere che promette di essere il 600% più performante di qualsiasi altro altoparlante presente su smartphone. Un’altra caratteristica unica nel suo genere è la presenza di una coppia di jack per cuffie da 3,5 mm. Il modello Music è dotato di un chipset Unisoc SC9863A abbinato a 4GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione; dispone inoltre di una batteria da 5.000 mAh.