Come sempre Google non rimane con le mani in mano ed è al lavoro per l’introduzione di due interessanti novità per Gboard e Google Messaggi: la prima, che possiamo scoprire in anticipo grazie all’attivazione di un flag, permette di utilizzare la funzione di correzione del testo selezionato, la seconda di facilitare le reazioni con i messaggi. Vediamo entrambi i cambiamenti più da vicino.

Correzione del testo selezionato su Gboard

Iniziamo proprio da Gboard, la popolare tastiera della casa di Mountain View. Già in passato abbiamo avuto modo di parlare della correzione del testo, l’ultima volta qualche settimana fa per il pulsante animato, e grazie alla versione beta 13.9 e all’attivazione del flag “writing_helper_on_selected_text” possiamo dare uno sguardo a un’ulteriore novità.

Come potete vedere nell’immagine qui sotto (via @GappsLeaks), questo flag fa sì che la modalità di correzione funzioni sul testo selezionato invece che sull’intero messaggio. Potrebbe trattarsi di un cambiamento molto utile per i testi particolarmente lunghi, dato che la correzione potrebbe non funzionare con questi ultimi.

Per aggiornare Gboard alla versione 13.9 beta (o successive) potete entrare a far parte del programma di test ufficiale a questo link e in seguito scaricare normalmente l’aggiornamento attraverso il Google Play Store. In alternativa potete optare per il download e l’installazione manuale tramite APKMirror. Vi ricordiamo che per attivare i flag sono necessari i permessi di root, quindi evitate di procedere se non sapete esattamente cosa state facendo.

Google Messaggi accoglie il doppio tocco per il “mi piace”

Come probabilmente saprete, su Google Messaggi sono disponibili le reazioni: basta tenere premuto su un messaggio ricevuto per veder comparire alcune emoji. Con la più recente versione beta dell’applicazione (20240213_01_RC01) inizia a farsi vedere un’utile scorciatoia perfetta per chi è solito mettere la semplice reazione “mi piace” ai messaggi ricevuti.

Ora basta fare un doppio tap sul messaggio per reagire con un “like”, come potete vedere nei brevi video: curiosamente, su Google Pixel 7 Pro (sopra) il doppio tocco restituisce un cuore come reazione, mentre sugli smartphone Samsung (sotto) viene proposto il classico pollice in su.

Sicuramente non una novità “salvavita”, ma comunque una gradita scorciatoia che dovrebbe vedere la luce per tutti sul canale stabile con una delle prossime release. Per partecipare al programma beta ufficiale di Google Messaggi potete seguire questo link, mentre il badge qui sotto vi porta alla pagina del Google Play Store.

