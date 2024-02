Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, introducendo nuove funzionalità e risolvendo i bug man mano che vengono riscontrati, il tutto con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza sempre più ricca.

E così nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android, che arriva alla release 2.24.4.25.

WhatsApp Beta si aggiorna con una novità

Diversi anni fa WhatsApp ha rimosso l’opzione che permetteva agli utenti di salvare le foto del profilo di altri, ciò al fine di salvaguardare la privacy, impedendo di fatto il download e la condivisione non autorizzati di immagini personali. Ma, aspetto non trascurabile, era comunque possibile catturare degli screenshot.

Ebbene, con la versione 2.24.4.25 beta viene rimossa anche tale possibilità.

Così come viene mostrato da questa immagine, se si tenta di catturare uno screenshot di una foto del profilo viene visualizzata una notifica che informa l’utente che l’azione in questione è vietata.

Tale novità va ad aggiungere un ulteriore livello di protezione della privacy, in quanto impedisce di acquisire e condividere foto del profilo senza il consenso del proprietario (sebbene sia comunque possibile scattare una foto utilizzando un dispositivo o una fotocamera secondaria).

Questa novità è ancora in fase di sviluppo e non vi sono informazioni su quando potrebbe essere messa a disposizione di tutti gli utenti.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Se desiderate provare le ultime novità studiate dal team di sviluppatori di WhatsApp per Android, avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al relativo canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link).

Coloro che non fossero riusciti a iscriversi al programma beta ma volessero provare lo stesso in anteprima le ultime versioni della popolare applicazione di messaggistica hanno la possibilità di farlo installando manualmente i relativi file APK, che possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). In particolare, la versione 2.24.4.25 beta la trovate qui.

Per restare aggiornati su tutte le novità, seguiteci sul nostro canale ufficiale su WhatsApp.

Potrebbe interessarti anche: le nostre guide di WhatsApp