Il Google Play Store rappresenta una delle colonne portanti di Android, in quanto è la piattaforma nelle quale gli utenti possono trovare tutte le applicazioni di cui hanno bisogno e, di tanto in tanto, scoprirne anche di nuove.

In sostanza, buona parte del grande successo del sistema operativo mobile di Google dipende dal buon funzionamento del suo store ufficiale e non c’è da stupirsi, pertanto, se il team di sviluppatori del colosso di Mountain View sia costantemente impegnato nel suo miglioramento.

Arriva una piccola novità per alcune app sul Google Play Store

Tra le varie novità introdotte di recente dal team di Google ne troviamo anche una che riguarda una certa categoria di applicazioni: ci riferiamo a quelle che provengono da fonti governative.

Così come viene riportato dal popolare leaker AssembleDebug su X, infatti, il Google Play Store supporta specifici badge per le applicazioni governative.

Tale modifica, che inizialmente sarà disponibile in 12 Paesi, pare sia stata implementata con l’aggiornamento di sistema Google Play di gennaio ed è stata riscontrata in particolare con la versione 39.7.34 dello store.

La seguente immagine, condivisa da AssembleDebug, ci permette di osservare l’interfaccia di questa nuova funzionalità e la descrizione che lo store di Google fa del badge governativo (viene precisato che è stata verificata la provenienza dell’app):

In particolare, la nuova icona è posizionata molto bene e in alto e, pertanto, è quasi impossibile per gli utenti non vederla.

Questa novità è in fase di implementazione e dovrebbe raggiungere tutti gli utenti nel corso dei prossimi giorni.

Se desiderate scaricare le varie versioni del Google Play Store man mano che vengono rilasciate dal team di sviluppatori del colosso di Mountain View, potete fare affidamento su APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

