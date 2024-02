Sempre più spesso si parla di intelligenza artificiale nel mondo mobile e anche Samsung ha investito risorse ed energie per sviluppare funzionalità IA da implementare nei suoi device.

Il colosso coreano ha sfruttato il lancio della serie Samsung Galaxy S24 per presentare Galaxy AI, pacchetto di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale che sbarcheranno anche su altri device dell’azienda.

Ma Samsung ha anche altri programmi per portare le sue soluzioni IA nella vita di tutti i giorni degli utenti, come ad esempio l’integrazione di Galaxy AI in Bixby.

Ecco come sfruttare le funzioni IA con Bixby

Grazie all’integrazione di Galaxy AI con Bixby, gli utenti hanno la possibilità di attivare rapidamente alcune nuove funzionalità semplicemente parlando, senza la necessità di toccare lo smartphone.

In sostanza, così come viene messo in risalto dal team di Samsung, Bixby va a rendere più semplice l’utilizzo delle funzionalità vocali dei dispositivi della serie Galaxy, come ad esempio la traduzione dal vivo: con poche parole sarà possibile usare funzioni come la traduzione in tempo reale, la correzione ortografica, la creazione di riepiloghi di pagine Web e l’organizzazione di note.

E così, quando ci si trova a conversare con qualcuno che parla un’altra lingua, non sarà necessario navigare nel menu per trovare la funzione Interprete, in quanto sarà sufficiente usare il comando vocale “Ciao Bixby, attiva Interprete”.

Tra le funzionalità supportate vi sono la possibilità di effettuare una chiamata, la traduzione o il riassunto di una pagina Web, la trascrizione, la traduzione, la creazione di copertine per le note, il riassunto e la pronuncia corretta.

Il colosso coreano precisa che il supporto di Bixby alle funzionalità Galaxy AI è stato implementato per le seguenti lingue: cinese, inglese (Stati Uniti, Regno Unito e India), francese, tedesca, italiana, coreana, portoghese (Brasile), spagnola (Spagna e America Latina).

