Tra gli smartphone che si apprestano a sbarcare sul mercato troviamo anche OnePlus Ace 3 Pro, device che nelle scorse ore è stato il protagonista di un’interessante anticipazione.

In particolare, dalla Cina sono arrivate delle indiscrezioni relative ad alcune delle presunte principali caratteristiche di tale device, che dovrebbe essere il successore di OnePlus Ace 2 Pro.

Cosa sappiamo per il momento di OnePlus Ace 3 Pro

Stando al leaker Smart Pikachu, il nuovo smartphone di OnePlus dovrebbe essere animato da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ossia quella che è la CPU attualmente più prestante tra quelle disponibili.

Sempre secondo il leaker, il team di OnePlus starebbe testando una versione di OnePlus Ace 3 Pro dotata di 24 GB di RAM (LPDDR5) e di 1 TB di memoria di archiviazione (con standard UFS 4.0) mentre il display dovrebbe avere i lati curvati.

Lo smartphone, che dovrebbe inoltre poter contare su un telaio centrale in metallo e un pannello posteriore in vetro, probabilmente sarà lanciato nella prima metà del 2024.

Sempre a proposito di OnePlus, il popolare produttore ha in programma per il 28 febbraio il lancio di OnePlus Ace 3 Genshin Impact, ossia una speciale versione dello smartphone annunciato ad inizio anno dedicata al popolare gioco RPG (disponibile per Android, iOS, PlayStation 4 e PlayStation 5).

Questa speciale versione di OnePlus Ace 3 potrà contare su un’interfaccia personalizzata mentre non vi dovrebbero essere novità per quanto riguarda la dotazione tecnica, che dovrebbe quindi includere un display AMOLED LTPO da 6,78 pollici con risoluzione 1.5K e refresh rate a 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, una tripla fotocamera con un sensore primario da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel e da un sensore da 2 megapixel, una fotocamera frontale da 16 megapixel, una batteria da 5.500 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 100 W) e ColorOS 14 (su base Android 14).

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone di OnePlus di questo mese