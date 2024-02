OnePlus 12R è uno smartphone Android di fascia medio-alta lanciato il 23 gennaio 2024 a livello globale e presenta specifiche tecniche un po’ meno “spinte” rispetto al fratello maggiore OnePlus 12, in modo da contenere il prezzo.

Con l’annuncio e l’inizio dei relativi preordini, il sito Web OnePlus ha citato la memoria UFS 4.0 tra le specifiche del dispositivo, ma ora la società smentisce questo dato.

OnPlus 12R viene venduto con 128 GB o 256 GB di spazio di archiviazione e per quest’ultima variante il sito dell’azienda riportava che la memoria è UFS 4.0, tuttavia nel suo forum OnePlus ha da poco confermato che tutte le varianti di OnePlus 12R vengono fornite con spazio di archiviazione UFS 3.1.

OnePlus 12R non offre spazio di archiviazione UFS 4.0, l’azienda ha commesso un errore

L’azienda spiega di aver dichiarato per errore che lo spazio di archiviazione migliorato da Trinity Engine sarebbe stato UFS 4.0 in alcune varianti.

Allo stato pratico ciò non dovrebbe avere quasi alcun impatto sull’esperienza dell’utente finale, tuttavia fa scalpore come un’azienda del genere possa commettere certi errori.

Per ora non è chiaro se OnePlus si renderà disponibile a emettere dei rimborsi o dei buoni per consolare gli acquirenti delusi, ma in ogni caso l’accaduto mette un’ombra sull’immagine dell’azienda.

Leggi anche: Recensione OnePlus 12R, bello come un top, ma costa meno