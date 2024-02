Sulla nota piattaforma di benchmark Geekbench è apparso un inedito smartphone Google che potrebbe essere un’unità Google Pixel 9 equipaggiata con il chipset Tensor G4, entrambi non ancora annunciati.

Il nuovo smartphone Google con nome in codice Tokay è stato individuato nel database dei benchmark Geekbench 5. Il dispositivo in questione ha ottenuto 1082 punti in single-core e 3.121 punti in multi-core.

Secondo l’elenco il dispositivo in questione è dotato di un processore octa-core con core principale con clock a 3,10 GHz, tre core a 2,60 GHz e quattro core a 1,95 GHz. L’elenco rivela anche la presenza di una GPU Mali G715 integrata e 8 GB di RAM.

Google Pixel 9 con chipset Tensor G4 già su Geekbench?

I punteggi ottenuti dall’unità Tokay sono leggermente inferiori rispetto ai punteggi raggiunti da Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro su Geekbench 5, il che solleva qualche dubbio sull’autenticità di questo benchmark.

Vale la pena ricordare che in passato i risultati di Geekbench sono stati falsificati, quindi è doveroso prendere questo benchmark con le pinze.

Sebbene il soprannome Tokay non sia noto, questo dispositivo potrebbe essere un prossimo smartphone della serie Google Pixel 9, magari un modello più economico, dato che si dice che Google lancerà tre smartphone con la prossima gamma, due dei quali sarebbero Google Pixel 9 (nome in codice komodo) e Pixel 9 Pro (nome in codice caiman).

Leggi anche: Migliori smartphone Google, ecco quali Pixel comprare a Febbraio 2024