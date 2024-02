Mancano pochi giorni al lancio globale della serie HONOR Magic6 (Magic6 Lite 5G a parte, già acquistabile da noi), che abbiamo iniziato a conoscere con la presentazione cinese del mese scorso. Nell’attesa, quest’oggi il produttore ha deciso di offrirci un approfondimento sul comparto fotografico della nuova serie Magic, che vede lo sfruttamento del sistema di fotocamere Falcon.

“Sportografia” e tanti miglioramenti per le fotocamere della serie HONOR Magic6

Negli ultimi anni, le fotocamere mirrorless hanno riscosso un successo sempre maggiore per gli appassionati di fotografia: uno dei miglioramenti più evidenti è la capacità di superare i limiti della velocità dell’otturatore, che consente di avere una rapidità di scatto più elevata per immagini in rapida successione. Si tratta di una caratteristica perfetta per “congelare” i soggetti in rapido movimento, riducendo l’effetto mosso: ideale per la fotografia sportiva, naturalistica e d’azione.

In risposta a questa crescente popolarità della fotografia sportiva e alla sempre maggiore importanza dell’intelligenza artificiale, i vari produttori di smartphone hanno dedicato tante risorse per migliorare la velocità di acquisizione delle immagini e la loro nitidezza. Tra questi c’è HONOR, che ha adottato misure proattive per guidare il settore nell’innovazione delle fotocamere, integrando la tecnologia IA e aggiornamenti importanti a livello hardware e software.

La serie HONOR Magic6 è dotata di un sistema di fotocamere Falcon di livello professionale basato sull’intelligenza artificiale. Quest’ultimo offre un teleobiettivo Periscope da 180 MP e una serie di caratteristiche all’avanguardia, come il sensore HDR personalizzato con funzionalità di gamma dinamica ultra-ampia e un’ampia apertura variabile. L’IA viene sfruttata per HONOR AI Motion Sensing, che consente al sistema di salvare il momento migliore di un’azione, riconoscendo il soggetto e archiviando il frame giusto.

Questo sistema di fotocamere, introdotto per la prima volta sulla serie Magic5, è stato ulteriormente ottimizzato per offrire un’esperienza di cattura da leader del settore: oltre a migliorare la gamma dinamica, la sensibilità alla luce, la visione a lungo raggio e le immagini dinamiche, la serie HONOR Magic6 aumenta la velocità di ripresa. L’attuatore SMA (Shape Memory Alloy) combina le funzionalità di autofocus (AF) e la stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e mette a disposizione una velocità di messa a fuoco ancora più rapida. In base a quanto riportato da HONOR, l’ulteriore miglioramento delle capacità dell’algoritmo e del sistema Falcon Camera rende HONOR Magic6 Pro il più versatile e affidabile per le riprese “ad alta velocità”.

Il nuovo flagship della casa cinese offre l’algoritmo Sport Portrait, che offre ritratti con effetti bokeh naturali anche in rapido movimento con un effetto che HONOR dichiara paragonabile a quello di un obiettivo ottico. L’algoritmo va a fondere più fotogrammi in un’unica immagine, ottimizzando il ritratto e lo sfondo anche in movimento con informazioni realistiche su luci e ombre. L’effetto naturale viene restituito grazie alla stima della profondità binoculare e alla segmentazione dello Sport Portrat, e con la combinazione di obiettivo grandangolare e teleobiettivo.

I teleobiettivi sono fondamentali per offrire una prospettiva ravvicinata e catturare i migliori scatti durante gli eventi sportivi e non solo. HONOR ha migliorato il suo teleobiettivo e ha dotato la serie HONOR Magic6 di un teleobiettivo Periscope da 180 MP con un’ampia apertura f/2.6 e con il più grande sensore di questo tipo del settore (1/1,49 pollici), che offre un miglioramento del 400% nella capacità di rilevamento della luce rispetto a prodotti di punta di altri marchi. Il sensore può combinare 16 pixel in uno più grande con una dimensione pixel equivalente di 2,24 μm, per scatti luminosi e vividi anche con poca luce e in condizioni difficili.

Il teleobiettivo supporta lo zoom ottico 2,5x, lo zoom 5x/10x nel sensore e la super risoluzione 100x, per immagini ravvicinate ancora più dettagliate. E a proposito di dettagli, HONOR presenta il primo sensore HDR personalizzato del settore con una gamma dinamica ultra-ampia. La serie HONOR Magic6 integra un sensore HDR da 1/1,3 pollici per un miglioramento dell’800% della gamma dinamica, che garantisce una maggiore precisione dei colori e della luminosità, soprattutto con i soggetti in primo piano. L’innovativo High Dynamic Range Imaging Enhancement con un algoritmo di esposizione automatica (AE) sviluppato in proprio consente transizioni fluide tra i diversi stati HDR, adattandosi al passaggio da scene luminose all’aperto a interni poco illuminati. La nuova serie HONOR è dotata di supporto HDR a 2 fotogrammi e di una trasformazione HDR completa in tutti i percorsi. Gli smartphone incorporano il controllo HDR delle luci e delle ombre nel processo fotografico, rendendo più facile per gli utenti catturare scatti di silhouette.

Come anticipato, HONOR introduce anche l’apertura variabile ultra-grande nel suo sistema di fotocamere Falcon. Il sistema è in grado di regolare automaticamente l’apertura durante le normali riprese, consentendo comunque all’utente di prendere il controllo con la modalità professionale, impostando l’apertura tra f/1.4 e f/2.0. Rispetto all’IMX989 da 1 pollice con apertura f/1.9, questa funzione garantisce maggiore flessibilità e cattura il 22% di luce in più: nelle modalità ritratto e in ambienti poco illuminati, ad esempio, si passa all’apertura f/1.4 con un aumento di più del 100% della luce assorbita.

Per quanto riguarda AI Motion Sensing, HONOR ha introdotto aggiornamenti per sbloccare ancora più possibilità sfruttando l’intelligenza artificiale. Questa tecnologia supera i limiti del suo predecessore, che si basava su 270.000 immagini per addestrare l’IA a identificare il salto, la camminata e la corsa: con la versione aggiornata utilizza un vasto set di dati di addestramento di 8 milioni di immagini che comprendono 10 scenari diversi. La fotocamera può ora catturare una vasta gamma di sport e attività che vanno al di là dello stretching, della camminata, della corsa e del jogging, coprendo 10 tipi di sport tradizionali che si praticano nella vita quotidiana.

Proprio per dimostrare il suo impegno nella cattura del brivido dello sport, HONOR ha collaborato con la schermitrice d’élite internazionale Cecilia Berder e con Tyson Benton, fotografo esperto noto per aver generato fotografie bullet time nel Regno Unito. La casa cinese ha realizzato un breve filmato girato proprio con la serie HONOR Magic6 che va a catturare l’arte della scherma in rapido movimento.

“HONOR sta spingendo i confini dell’innovazione nella fotografia per smartphone e si dedica a portare agli utenti la migliore esperienza di cattura di immagini sul mercato. Crediamo che la prossima grande tendenza per la fotografia su smartphone sarà la fotografia sportiva, e i nostri progressi e le nostre ambizioni in questo campo, alimentato dall’intelligenza artificiale, rappresentano un significativo balzo in avanti, consentendo ai nostri utenti di godere di un’esperienza fotografica di livello professionale sui loro smartphone“, ha dichiarato il Dr. Weilong Hou, esperto tecnico di imaging di HONOR Device Co, Ltd.

Il video, che possiamo vedere qui sotto, si concentra sulla velocità dei momenti di scherma, evidenziando le capacità del sistema di telecamere HONOR Falcon di catturare i movimenti più veloci e rapidi. Vi ricordiamo che la serie HONOR Magic6 sarà presentata durante il Mobile World Congress di Barcellona: più precisamente, l’evento di lancio globale si terrà il 25 febbraio 2024.

In copertina HONOR Magic5 Pro

