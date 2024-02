LiveDrop è un’applicazione che offre la possibilità di trasferire file fra due dispositivi mobili senza nessun tipo di connessione, quindi anche in modalità aereo. Per effettuare il trasferimento bastano fotocamera e display.

Il trasferimento avviene attraverso una sorta di QR Code animato che ricorda il vespaio che si vedeva nei vecchi televisori CRT quando non erano sintonizzati.

Per trasferire file con LiveDrop bastano fotocamera e display

Dall’app LiveDrop dello smartphone mittente basta scegliere il file da inviare, il quale viene codificato nel video matriciale che viene mostrato sullo schermo dello smartphone che deve inviare il file.

Inquadrando il video matriciale mostrato sullo smartphone mittente con lo smartphone ricevente tramite l’app LiveDrop, la foto o il documento viene visualizzato sul dispositivo ricevente all’interno dell’app stessa.

L’app può tornare utile per scambiare file quando ci si trova in un’area che non offre connettività, ma anche per condividere i file in modo sicuro e privato, in quanto il trasferimento avviene completamente offline.

Tutta la comunicazione tramite LiveDrop non è intercettabile poiché non sono coinvolti il cloud o Internet e nemmeno il WiFi o il Bluetooth.

L’app LiveDrop è disponibile per Android gratuitamente ed è raggiungibile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate a seguire. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.

