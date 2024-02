L’intelligenza artificiale sta sempre più prendendo piede anche nel settore mobile e le funzionalità basate su tale tecnologia rappresentano uno dei punti di forza della serie Samsung Galaxy S24.

In occasione della presentazione dei suoi nuovi smartphone di punta, infatti, il colosso coreano ci ha tenuto a mettere in risalto alcune delle novità introdotte e che possono fare affidamento proprio sulle potenzialità garantite dall’Intelligenza Artificiale.

Ma, come spesso accade, le grandi novità generano anche dubbi o polemiche e un esempio è quello che riguarda le foto scattate con l’aiuto dell’IA.

Samsung Galaxy S24 e il rapporto con la fotografia IA

Nel corso di un’intervista, Patrick Chomet, EVP di Samsung, si è voluto soffermare su una recente polemica relativa alle foto catturate con i sistemi supportati dall’intelligenza artificiale, definite da alcuni dei fake.

A tal proposito il dirigente di Samsung ha voluto ricordare che il dibattito su cosa costituisca un’immagine reale va avanti ormai da un po’ di tempo e, a suo dire, non esiste un’immagine reale. Secondo Chomet, infatti, quando si hanno dei sensori per catturare qualcosa, la si cattura ma non esiste un’immagine che possa essere definita “reale”, in quanto è semplicemente una foto.

E l’intelligenza artificiale non fa altro che ottimizzare alcune funzionalità, come lo zoom, la messa a fuoco o la scena ma il risultato è sempre una foto, che altro non è che una riproduzione, che continua a non essere reale.

La crescente diffusione delle funzionalità IA nel settore fotografico non farà altro che rendere questo dibattito ancora più attuale e acceso e nei prossimi mesi probabilmente si susseguiranno varie posizioni ancora più nette da una parte o dall’altra.

Per quanto riguarda Samsung Galaxy S24, con tali device il colosso coreano ha voluto dare agli utenti la possibilità sia di catturare “il momento” che di creare “una nuova realtà” (in quest’ultimo caso usando filigrane e metadati per garantire che le persone comprendano la differenza).

