C’è una nutrita schiera di fan Xiaomi nella moltitudine di appassionati del settore tecnologico, il produttore nel corso degli anni ha saputo attirare a sé vari utenti grazie alle caratteristiche dei propri dispositivi e molti di questi guardano con curiosità a tutte le possibili novità derivanti dalla fucine dell’azienda.

Nonostante in molti stiano ancora aspettando la presentazione dell’ultimo flagship del brand, Xiaomi 14 Ultra, c’è già chi inizia a parlare della futura famiglia di dispositivi Xiaomi 15, come abbiamo visto di recente; quest’oggi invece, diamo insieme uno sguardo a tutta una serie di nuovi rumor riguardanti futuri dispositivi del produttore asiatico.

Il presunto Xiaomi Pad 7 Pro potrebbe in realtà essere un Pad 6s Pro

Già da qualche tempo si vocifera dell’imminente arrivo di un nuovo tablet dell’azienda, Xiaomi Pad 7 Pro è già stato protagonista di alcune indiscrezioni, ma ora sembra che in diversi possano aver in realtà preso un abbaglio.

Stando a quanto condiviso da un utente sul social network cinese Weibo e riportato dai colleghi di gizmochina, l’uomo sostiene che in realtà il dispositivo che tutti pensavano fosse il Pad 7 Pro sarebbe in realtà un nuovo tablet della famiglia precedente, ovvero Xiaomi Pad 6s Pro.

Il dispositivo sarebbe alimentato da un processore Snapdragon 8 Gen 2 e si presenterebbe con un display da 12,4 pollici con un formato 16:10; vanterebbe al contempo caratteristiche quali supporto alla ricarica rapida, interconnessione e altro ancora. Bisognerà attendere ulteriori indiscrezioni per saperne di più.

Xiaomi 14 Ultra sarebbe dietro l’angolo

Si fa un gran parlare di Xiaomi 14 Ultra negli ultimi tempi, abbiamo visto l’azienda presentare gli smartphone della gamma Xiaomi 14 qualche mese fa in Cina e per questo motivo tutti i riflettori sono puntati sull’ancora inedito fratello maggiore della famiglia.

Secondo quanto riportato sul social network cinese Weibo e condiviso dai colleghi di gizchina, il dispositivo in questione sarebbe ormai in dirittura d’arrivo, visto che la società avrebbe intenzione di presentarlo durante il mese di febbraio; sebbene non sia stato menzionato espressamente, l’evento del Mobile World Congress sembrerebbe essere il palcoscenico perfetto per il debutto dello smartphone.

Sul dispositivo in sé ci sono informazioni in parte discordanti ma, in linea di massima, queste dovrebbero essere le sue principali specifiche tecniche: SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP Sony LYT900 da un pollice (con apertura variabile da f/1.6 a f/4.0), due teleobiettivi da 5o MP con una nuova architettura e un sensore ultra-grandangolare da 50 MP della serie Sony IMX8. La batteria potrebbe spingersi fino a 5180 mAh con supporto alla ricarica rapida da 90 W (cablata) e da 50 W (wireless).

In arrivo il primo pieghevole a conchiglia dell’azienda

Il prolifico leaker Digital Chat Station ha condiviso alcune informazioni sul prossimo smartphone pieghevole dell’azienda sul social network cinese Weibo, a suo dire Xiaomi Mix Flip (individuato qualche mese fa nel database IMEI) sarà equipaggiato con il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e potrebbe vantare il supporto per la comunicazione satellitare.

Per il momento non sono trapelati molti dettagli sull’estetica dello smartphone, ma il leaker sostiene che il design anteriore e posteriore, insieme alle specifiche della fotocamera saranno un aspetto saliente del nuovo telefono a conchiglia. Per quel che concerne le tempistiche per il debutto, anche in questo caso si vocifera che la società abbia intenzione di presentare il dispositivo durante il Mobile World Congress 2024 di Barcellona.

Qualche informazioni in più su Xiaomi Mix Fold 4

C’è un altro dispositivo del produttore cinese molto atteso dai fan, si tratta di Xiaomi Mix Fold 4 del quale finora avevamo visto giusto qualche piccolo dettaglio, nello specifico il presunto supporto alla comunicazione satellitare e il processore con cui dovrebbe essere equipaggiato, cioè lo Snapdragon 8 Gen 3.

Secondo quanto condiviso dai colleghi di GSMChina, “Ruyi” sarebbe il nome in codice del prossimo smartphone pieghevole del brand, con numero modello per il mercato globale e cinese rispettivamente 2405CPX3DG e 2405CPX3DC. Come già ipotizzato in precedenza lo smartphone dovrebbe essere equipaggiato con il chipset Snapdragon 8 Gen 3 e dovrebbe arrivare sul mercato con Android 14 basato su HyperOS; per quanto riguarda il debutto dello smartphone, si dice che Xiaomi abbia intenzione di presentarlo nella seconda metà del 2024.

