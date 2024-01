Sono trascorsi una manciata di mesi dalla presentazione ufficiale dei nuovi Xiaomi 14 e 14 Pro ma la giostra delle indiscrezioni continua a girare senza sosta e quest’oggi vede come protagonista la serie Xiaomi 15 della quale già conosciamo alcune specifiche tecniche e il cui quadro si fa più completo grazie a un leak che ne ha svelato una caratteristica cruciale.

Sebbene sia sorprendente l’anticipo con cui apprendiamo queste informazioni, in virtù anche del recente lancio di Xiaomi 14, non è la prima volta che la prossima famiglia di smartphone top di gamma del colosso cinese finisce nel mirino dei leaker; qualche settimana fa vi avevamo raccontato di alcune succulente anticipazioni diffuse dal noto Digital Chat Station. Scopriamole insieme.

La serie Xiaomi 15 è già protagonista delle prime indiscrezioni

L’informatore ha rivelato alcune caratteristiche del modello base il quale dovrebbe montare un display OLED da 6,36 pollici con risoluzione 1.5K, luminosità massima a 1400 nit e tecnologia LTPO (refresh rate variabile da 1 a 120 Hz, con un risparmio di batteria tra il 15% e il 20%).

Per quanto riguarda Xiaomi 15 Pro, invece, il produttore dovrebbe puntare su un display con risoluzione 2K, cornici ancora più ridotte (appena 0,6 mm), lati curvati e l’adozione, per la prima volta nel panorama, del Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4.

Quest’ultima specifica farà sicuramente gola ai più appassionati viste le eccellenti prestazioni offerte dall’attuale Snapdragon 8 Gen 3, peraltro inaugurato dalla famiglia Xiaomi 14.

Ebbene, nelle scorse ore la notizia è stata confermata da un altro leaker, il cinese Smart Pikachu, il quale tramite un post su Weibo ha asserito la presenza dello Snapdragon 8 Gen 4 su tutta la famiglia Xiaomi 15.

In aggiunta è stato nuovamente menzionato il presunto periodo di avvio della produzione di massa previsto per il mese di settembre 2024; un intervallo di tempo realistico e in linea con le tempistiche dello scorso anno che hanno poi visto il lancio ufficiale dello smartphone in Cina nell’ottobre del 2023.

Attualmente non sono emerse ulteriori informazioni né render o immagini dei dispositivi in questione.

Come ogni notizia di questo genere e in particolar modo per indiscrezioni riguardanti eventi ancora lontani dal presente vi raccomandiamo di prendere queste informazioni cum grano salis in quanto potrebbero cambiare da un momento all’altro sia per errore degli informatori che per svolte nel processo decisionale dell’azienda in questione.

Qualora le indiscrezioni dovessero rivelarsi veritiere Xiaomi si posizionerebbe ancora una volta tra i leader del settore nonché prima azienda a sfoggiare lo Snapdragon 8 Gen 4; con l’obiettivo ultimo di rafforzare ancora di più il proprio posto tra i colossi del mercato.

