Gli smartphone pieghevoli stanno diventando sempre più popolari, soprattutto quelli pieghevoli a conchiglia come Samsung Galaxy Z Flip5, Motorola Razr 40 e OPPO Find N3 Flip

Finora Xiaomi non ha ancora lanciato un dispositivo del genere, ma ora il colosso cinese sembra pronto a lanciare il suo primo smartphone pieghevole a conchiglia.

Xiaomi Mix Flip individuato nel database IMEI

Un inedito dispositivo Mix Flip di Xiaomi sembra essere apparso nel database IMEI con il codice di modello 2311BPN23C.

Il tweet afferma che il dispositivo sarebbe sottile e leggero e dotato di una tripla fotocamera che includerebbe un teleobiettivo 3X, una caratteristica notevole per uno smartphone di questa categoria.

L’informatore ritiene che Xiaomi Mix Flip dovrebbe arrivare sul mercato a breve per via dei numeri 23 e 11 presenti nella sigla.

L’azienda potrebbe annunciare il suo primo smartphone pieghevole a conchiglia insieme alla gamma Xiaomi 14, tuttavia vale la pena ricordare che finora Xiaomi non ha commercializzato i suoi dispositivi pieghevoli in Europa, ma ciò non significa necessariamente che il presunto Xiaomi Mix Flip riceverà lo stesso trattamento.

Come i fan di Xiaomi, anche gli amanti degli smartphone Google stanno aspettando con ansia l’annuncio di un “Pixel Flip”, tuttavia è noto che Google impiega sempre un bel po’ di tempo prima di introdurre sul mercato una nuova categoria di dispositivi, come accaduto per Google Pixel Fold.

