Realme continua a rafforzare l’offerta di smartphone per la fascia bassa del mercato che sta diventando, sempre di più, il riferimento della gamma del brand, negli ultimi mesi meno interessato a rinnovare i suoi prodotti di fascia media e alta. La prossima novità in rampa di lancio è il Realme C67, erede del best seller dello scorso anno, almeno per il brand cinese, il Realme C65. Il nuovo C67 è già disponibile in Italia anche se il debutto ufficiale, stando a quanto rivelato dall’azienda, è fissato per la prossima settimana.

Realme C67 arriva in Italia: le specifiche e il prezzo

La data annunciata da Realme è quella del prossimo 6 febbraio ma il nuovo smartphone è già acquistabile da oggi su Amazon (grazie a un rivenditore del marketplace) con un prezzo di 199,90 euro (il prezzo di listino è indicato in 259,99 euro) e la possibilità di scegliere tra due colorazioni, Sunny Oasis e Black Rock, con consegna in 1 giorno. Per acquistare il dispositivo è possibile seguire i link qui di sotto:

Lo smartphone è la nuova proposta di Realme per la fascia bassa del mercato e punterà ad offrire un ottimo rapporto qualità/prezzo, con una particolare attenzione al comparto fotografico, solitamente trascurato in questo segmento di mercato. Tra le specifiche, infatti, troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 685, realizzato con processo produttivo a 6 nm, e una batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 33 W. Da notare che, almeno per il momento, non è prevista la commercializzazione italiana della versione 5G del modello, dotata di MediaTek Dimensiy 6100+.

Lo smartphone ha anche un display IPS LCD da 6,72 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz, oltre a 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. In occasione del lancio ufficiale, in programma il prossimo 6 febbraio, Realme potrebbe svelare anche altre varianti del suo smartphone (magari con un quantitativo di RAM e storage inferiore) che, quindi, potrebbe andare a occupare anche una fascia di prezzo più bassa.

Tra le specifiche tecniche, il nuovo Realme C67 proporrà anche una doppia fotocamera posteriore, con un sensore prinipale da 108 Megapixel, e una fotocamera anteriore da 8 Megapixel. Lo smartphone è Dual SIM, avrà il chip NFC, il jack audio da 3,5 mm e un sensore di impronte digitali laterale. Il nuovo smartphone di Realme è disponibile, inoltre, con Android 14 “di serie” e con la personalizzazione della Realme UI.

