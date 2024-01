Si chiama Spusu 200 ed è una nuova soluzione studiata da questo operatore per chi è alla ricerca di un’offerta all inclusive, ossia che mette a disposizione degli utenti chiamate, SMS e traffico dati.

A rendere ancora più interessante Spusu 200 è la sua disponibilità non soltanto per i nuovi clienti o per chi proviene da un altro operatore telefonico ma anche per i già clienti di Spusu.

Cosa offre agli utenti Spusu 200

Chi deciderà di attivare Spusu 200 potrà fare affidamento su 2.000 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, dei Paesi che fanno parte dell’Unione Europea e del Regno Unito, 500 SMS verso tutti i numeri nazionali e ben 200 Giga di traffico dati (di cui fino a 10,56 Giga in roaming UE) con copertura 4G+ (si appoggia alla rete WINDTRE, con velocità massima di 300 Mbps in download e di 50 Mbps in upload), il tutto con un canone di 9,98 euro al mese (che può essere pagato sia con sistema di addebito automatico che attraverso ricariche manuali).

Anche per questa offerta vale la regola generale di Spusu: i nuovi clienti potranno attivarla gratuitamente (il prezzo della SIM è pari a 9,90 euro, con inclusa la spedizione) mentre i già clienti potranno averla gratuitamente tramite il cambio piano entro il limite di un cambio di offerta al mese.

L’offerta in questione, inoltre, supporta il meccanismo Riserva Dati, grazie al quale sarà possibile accumulare fino a 400 Giga aggiuntivi. Ciò avverrà recuperando il traffico dati mensile che non viene usato (entro il limite dei 200 Giga) e che potrà essere utilizzato in Italia a partire dal mese successivo e senza una scadenza. In sostanza, gli utenti potrebbero arrivare ad avere così fino a 600 Giga da usare in un mese (200 Giga inclusi nell’offerta e 400 Giga recuperati dai mesi precedenti).

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo alla pagina dedicata sul sito ufficiale. Potete trovare tutte le offerte di Spusu qui.

Potrebbe interessarti anche: le migliori offerte telefoniche di questo mese