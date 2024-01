OnePlus 12 e OnePlus 12R sono ottimi smartphone Android di punta, ma l’azienda offre anche dei validi smartphone economici nella serie OnePlus Nord. A tal proposito la società ha appena aggiunto OnePlus Nord N30 SE 5G alla sua gamma di smartphone attenti al prezzo, ma senza (ancora) un annuncio vero e proprio.

Il nuovo smartphone della serie Nord è stato appena avvistato sul sito dell’azienda senza nemmeno un’immagine promozionale, ma comunque la pagina prodotto riporta molte informazioni sul nuovo arrivato.

Caratteristiche di OnePlus Nord N30 SE 5G

OnePlus Nord N30 SE 5G è dotato di un display LCD FHD+ (2.400 x 1.080) da 6,72 pollici con proporzioni 20:9. Il cuore dello smartphone è il SoC MediaTek Dimensity 6020 che può fare affidamento su 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione.

Questo nuovo smartphone OnePlus è alimentato da una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 33 W che promette di recuperare oltre il 50% dell’autonomia con mezz’ora di ricarica.

Il comparto fotografico di OnePlus Nord N30 SE 5G include un sensore primario da 50 MP f/1.8 e una fotocamera di profondità da 2 MP sul retro e una fotocamera frontale da 8MP f/2.0.

Altre specifiche degne di nota includono Bluetooth 5.3, NFC, doppi slot nano-SIM e una nuova “modalità Ultra Volume 300%” attraverso i suoi doppi altoparlanti stereo, tuttavia mancano l’Alert Slider e il jack per cuffie da 3,5 mm.

OnePlus Nord N30 SE 5G misura 165,6 x 76 x 7,99 mm e pesa 193 g e viene fornito con l’interfaccia Oxygen OS 13.1.1 basata su Android 13.

Disponibilità e prezzi di OnePlus Nord N30 SE 5G

L’azienda non ha ancora rivelato i dettagli sui prezzi e sulla disponibilità di OnePlus Nord N30 SE 5G, ma è probabile che annuncerà ulteriori informazioni nei prossimi giorni. Dal momento che il prodotto è stato individuato sul sito Web globale di OnePlus, nei due colori nero e ciano, possiamo aspettarci che verrà commercializzato nei mercati in cui è approdato il suo predecessore OnePlus Nord N20 SE (fra cui non figura l’Italia), salvo cambiamenti. Lo scopriremo prossimamente.