Arrivano il Black Friday e il Cyber Monday 2022, il periodo migliore per acquistare antivirus e VPN sfruttando sconti e offerte così da proteggere qualsiasi dispositivo informatico risparmiando centinaia di euro.

Il Cyber Monday e il Black Friday 2022 sono periodi di sconti straordinari che danno il via agli acquisti natalizi. Prima appannaggio solo dei negozi fisici, oggi anche gli store online partecipano offrendo forti sconti sui prezzi di listino dei prodotti in vendita, inclusi software di ogni tipo.

Le domande, tuttavia, sono sempre molte: quali software acquistare? Dove comprare i programmi in offerta? Di chi ci si può fidare?

Black Friday e il Cyber Monday: i migliori software per Android

Potenziare la sicurezza del proprio dispositivo è la prima cosa da fare quando lo si usa per studio, per lavoro, per operazioni bancarie o anche solo quando si conservano nel proprio Android o iPhone dati e informazioni preziose, come fanno tutti.

Negli anni c’è stato un incremento di truffe che sfruttano l’utilizzo di malware, ossia virus in grado di danneggiare i dispositivi e prenderne parzialmente il controllo. Se un malware penetra in un dispositivo, tutti i dati lì presenti saranno a rischio. E capita sempre più spesso che i dispositivi vengano infettati da malware celati dietro a offerte molto convenienti, link a premi e regali o download da siti poco raccomandabili.

Purtroppo, spesso non si pensa al rischio connesso alle proprie azioni online e si mettono in pericolo i propri dati, la propria privacy e anche il proprio denaro.

Online bisogna fare attenzione: questo si applica anche alla scelta degli store dove fare acquisti e dove sfruttare le offerte del Black Friday e del Cyber Monday 2022.

Bisogna fare attenzione alle offerte troppo vantaggiose e all’assenza di recensioni di uno store online. Offerte troppo vantaggiose, come un software a un prezzo troppo basso per essere sembrare vero, in molti casi si rivelano essere truffe. Si vendono software rubati, licenze dalla durata limitata, prodotti che non verranno mai consegnati o, nel peggiore dei casi, applicazioni che contengono malware. L’assenza di recensioni, invece, non permette di accertarsi se il sito o i software in vendita siano affidabili, per non parlare dei casi in cui le recensioni riportano esperienze negative da parte degli utenti.

Proprio per questo, Mr Key Shop è lo store online dove poter trovare i migliori software per Android in offerta durante il Black Friday e il Cyber Monday 2022. Mr Key Shop è un negozio online con quasi 20 anni di esperienza nel settore e con oltre 2000 recensioni con valutazione “Eccellente” nel 93% dei casi e una media di 4,9 su 5 su TrustPilot.

Su Mr Key Shop le offerte del Black Friday e del Cyber Monday 2022 saranno disponibili dal 21 novembre al 4 dicembre usando il codice sconto “BLACKANDROID10“. Usando questo codice si potrà risparmiare fino all’80% sul prezzo di tutti i software in vendita sullo store.

Su Mr Key Shop si potranno acquistare i migliori antivirus in commercio (Avast, Bitdefender, Kaspersky, Norton, ESET e McAfee) e le migliori VPN (NordVPN, HMA VPN e Avast SecureLine VPN). Potendo scegliere tra molte soluzioni, è consigliabile acquistare un antivirus o una VPN compatibile con diversi dispositivi e sistemi operativi, così da tenere al sicuro i dati su ogni tipo di supporto.

Oltre ad antivirus e VPN, altri software in offerta sono: i sistemi operativi Microsoft (Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), i pacchetti Office (Office 2021, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010 e Office per Mac) e i prodotti Microsoft Server (Windows Server, Windows Server CAL e RDS CAL, Windows Storage Server, Windows SQL Server).

Le offerte sono vantaggiose e ci sono numerosi software in sconto, ma quali sono gli altri vantaggi di Mr Key Shop?

In primis, acquistando su Mr Key Shop si potranno utilizzare metodi di pagamento sicuri e tracciati (Amazon Pay, Apple Pay, PayPal, carte, ecc.) e ci sarà l’emissione di regolare fattura per ogni acquisto. La consegna del software acquistato avviene immediatamente, tramite un’email che contiene: Product Key del software; link per scaricare il file ISO per l’installazione e istruzioni chiare per installare e attivare facilmente il programma acquistato. In caso di necessità, ci si può rivolgere al servizio di assistenza di Mr Key Shop, completamente gratuito e in italiano, oppure utilizzare la garanzia “soddisfatti o rimborsati” disponibile in caso di errato acquisto su tutti i prodotti in vendita nello store.

Black Friday e Cyber Monday: le migliori offerte Antivirus per Android

Come si può proteggere al meglio il proprio dispositivo Android? Con un antivirus a pagamento, che viene periodicamente aggiornato dal produttore. Acquistando un antivirus si ha una protezione avanzata contro virus, malware, ransomware e minacce di ogni tipo contro i dispositivi. Una protezione che non è possibile avere con gli antivirus gratuiti, perché non proteggono da minacce più complesse e meno comuni e non vengono costantemente aggiornati.

L’aggiornamento è un fattore critico negli antivirus, che devono essere in grado di proteggere i dispositivi da minacce sempre più aggiornate e pericolose.

Non c’è occasione migliore del Cyber Monday e del Black Friday per decidere, finalmente, di acquistare uno dei migliori antivirus Android o per un qualsiasi altro tipo di dispositivo. Su Mr Key Shop sono in vendita alcuni tra i migliori antivirus sul mercato, ma quale acquistare?

Avast è uno dei più famosi e conosciuti antivirus sul mercato, con la versione a pagamento che garantisce uno dei più elevati livelli di protezione contro virus, malware e ransomware di ogni tipo. Bitdefender possiede un ottimo livello di protezione anti-malware e anti-ransomware, ma è anche uno degli antivirus che possiedono il maggior numero di funzioni, come specifiche protezioni contro phishing e spam. ESET, invece, è un antivirus molto leggero e performante, che consuma pochissime risorse, e quindi perfetto per gamer o per tutti coloro che non vogliono interruzioni o rallentamenti durante l’uso di un dispositivo.

Norton è uno dei più noti tra gli antivirus sul mercato, con una protezione multilivello in grado di proteggere da numerose minacce, oltre che con funzioni di VPN e cloud storage di dati. McAfee, dal canto suo, è un antivirus concentrato sulla protezione e sull’ottimizzazione dei dispositivi sui quali è installato, con un database costantemente aggiornato. Kaspersky, infine, è un antivirus adatto ai professionisti, avendo numerose funzioni di protezione e garantendo protezione da qualsiasi attacco informatico.

Ecco le offerte sugli antivirus per Android del Black Friday e Cyber Monday su Mr Key Shop, sulle quali si potrà risparmiare ulteriormente con il codice sconto “BLACKANDROID10”:

AVAST Premium Security per PC/Mac/Android/iOS : 44,99€ 14,99€

Bitdefender Mobile Security Per Android : 14,99€ 9,99€

ESET Internet Security per PC/Mac/Android : 52,70€ 34,99€

ESET Mobile Security Per Android : 19,99€ 9,99€

Kaspersky Total Security per PC/Mac/Android/iOS: 54,99€ 24,99€

Kaspersky Internet Security per PC/Mac/Android: 44,99€ 23,99€

Kaspersky Internet Security Per Android : 29,99€ 14,99€

McAfee Total Protection per PC/Mac/Android/iOS : 39,99€ 14,99€

McAfee Internet Security per PC/Mac/Android : 24,99€ 12,99€

Norton 360 Standard per PC/Mac/Android/iOS : 74,99€ 19,99€

Norton 360 Premium per PC/Mac/Android/iOS : 104,99€ 34,99€

Norton 360 Deluxe per PC/Mac/Android/iOS : 94,99€ 24,99€

Acquista un Antivirus su Mr Key Shop

VPN in offerta per Black Friday e Cyber Monday 2022

Le VPN sono software essenziali per proteggere la navigazione online, andando a criptare la connessione attraverso server presenti spesso in altri Paesi, permettendo, per esempio, di accedere in sicurezza da reti di Wi-Fi pubbliche non protette. Le VPN garantiscono anche la privacy nascondendo l’indirizzo IP di chi utilizza una connessione, così da non poter essere riconosciuti online. In questo modo è possibile anche accedere a contenuti online (streaming, portali d’informazione, siti, app) non disponibili in un determinato Paese.

Se un antivirus è essenziale per proteggere un dispositivo e i dati in esso contenuti, una VPN serve per proteggere i propri dati e la propria privacy nel navigare online senza limiti e senza censure. La scelta della migliore VPN Android potrebbe essere complicata, anche perché non se ne sente parlare spesso, ma Mr Key Shop propone in offerta tre delle migliori VPN disponibili sul mercato. AVAST SecureLine VPN è una VPN efficiente, economica e che può essere installata contemporaneamente su 10 dispositivi. Ideale, quindi, se si ha un ufficio. Nel pacchetto è anche disponibile la versione gratuita di Avast Antivirus. NordVPN è la VPN ideale per chi vuole una velocità di connessione molto elevata, per sfruttare i servizi di streaming o lo scambio di dati tra utenti utilizzando le reti Peer-To-Peer (come uTorrent, ad esempio). HMA VPN, infine, è la VPN con la copertura più estesa, avendo il maggior numero di server distribuiti nel mondo. Tutte e tre le VPN possono essere installate non solo su un dispositivo Android, ma su tutti i principali sistemi operativi (Windows, Mac, Linux e iOS).

Queste sono le migliori offerte VPN del Black Friday e Cyber Monday su Mr Key Shop, da scontare di un ulteriore 10% con il codice “BLACKANDROID10”:

HMA VPN (12 mesi/5 dispositivi) : 59,99€ 49,99€

AVAST SecureLine VPN (12 mesi/1 dispositivo) : 49,99€ 14,99€

Acquista una VPN su Mr Key Shop

Se invece siete interessati a NordVPN, la promozione esclusiva Black Friday è disponibile sul sito ufficiale.

Conclusioni

Approfittare del Black Friday e del Cyber Monday 2022 è l’ideale per risparmiare significativamente e migliorare la protezione di un dispositivo Android acquistando antivirus e VPN. Ovviamente, è possibile anche proteggere altri dispositivi oppure sfruttare gli sconti per acquistare un sistema operativo Windows o una suite Office. Utilizzando il codice sconto “BLACKANDROID10” si potrà accedere a offerte che permetteranno di risparmiare fino all’80% sul prezzo di listino di tutti i prodotti in vendita su Mr Key Shop. Bisogna ricordare che è un’occasione a tempo, le offerte sono disponibili solo dal 21 novembre al 4 dicembre!

Informazione Pubblicitaria